Экономика 50 минут назад

Дело "Роттердам+" окончательно закрыто

Апелляционная жалоба была отозвана

Фото: Pxhere Фото: Pxhere
Фото: Pxhere

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда окончательно признала законным и обоснованным закрытие дела "Роттердам+". С 17 ноября это решение вступило в законную силу и дальнейшему обжалованию не подлежит.

Соответствующее решение 17 ноября объявил председательствующий судья Игорь Панаид.

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 "Апелляционное производство на решение ВАКС от 24 сентября закрыть", — объявил судья.

Таким образом вступило в силу решение ВАКС, которым постановление САП о закрытии дела "Роттердам+" из-за отсутствия состава преступления признано законным и обоснованным.

"Я так понимаю, что обращаясь с таким заявлением, сторона (Виктора Чумака — ред.) четко понимает, что в случае закрытия апелляционного производства, определение следственной судьи Широкой (о закрытии дела "Роттердам+" — ред.) наберёт силу и будет действительным после оглашения судом апелляционной инстанции", — сообщил в суде прокурор САП Виталий Пономаренко.

Напомним, дело "Роттердам+" было закрыто 27 августа 2020 г.

29 сентября это решение подтвердил Офис генпрокурора.

24 сентября Высший антикоррупционный суд также подтвердил законность этого решения закрыть дело.

Виктор Чумак подал апелляцию в ВАКС, однако после слушания решил отозвать свою жалобу и прекратить обжалование закрытия дела. Таким образом, решение суда от 24 сентября вступило в законную силу и на текущий момент дело "Роттердам+" закрыто.

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