САП закрыла дело о формуле "Роттердам+" — СМИ

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело о многомиллиардных убытках от внедрения Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг формулы закупки угля "Роттердам+".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в соцсети Facebook главный редактор интернет-издания Цензор.Нет Юрий Бутусов.

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По его словам, сегодня, 28 августа, процессуальный руководитель дела "Роттердам+" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.

"Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах", — написал журналист.

Бутусов подчеркнул, что "крупнейший скандал по закупке Украиной угля в Российской Федерации, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента экс-президента Петра Порошенко на дебатах в апреле 2019 года, закончилось ничем".

Ранее Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно экспертизы о нанесении убытков.

В то же время, как пишет "Слово и Дело", в НАБУ планируют обжаловать постановление о закрытии дела. Перед этим в НАБУ опровергали закрытие дела о формуле "Роттердам+" и сообщили о приостановке следствия в деле.

В свою очередь, в САП сообщили, что 11 августа 2020 года эксперты в своем заключении не смогли подтвердить нанесение ущерба, понесенного покупателями (потребителями) электроэнергии по состоянию на 1 июня 2019 года в результате завышения фактической стоимости проданной ГП "Энергорынок" электроэнергии с оптового рынка.

"В настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, ограничением сроков досудебного расследования и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27 августа 2020 года уголовное производство закрыто в связи с неустановлением достаточных доказательств и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", — сообщили в САП.

Напомним, 8 августа 2020 года истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

Ранее сообщалось, что по информации адвокатов стороны защиты, НАБУ за 3,5 года не удалось получить ни одной экспертизы, подтверждающей нанесение убытков формулой "Роттердам+".

При этом, сторона защиты предоставила выводы четырех украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые подтвердили отсутствие каких-либо убытков или необоснованного получения прибыли от действия формулы.

Ранее информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 года подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший замгенпрокурора (2015 — 2016 годах) Давид Сакварелидзе также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016 — 2019 годов.

Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам — Роттердам — Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 года и по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Цены устанавливаются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину.

Этот принцип — так называемая формула "Амстердам+" — в июне 2020 года был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.