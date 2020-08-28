Политика и экономика 3 часа назад

САП закрыла дело о формуле "Роттердам+" — СМИ

Эксперты не обнаружили ущерб государству от использования этой формулы и считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) закрыла дело о многомиллиардных убытках от внедрения Нацкомиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг формулы закупки угля "Роттердам+".

Об этом со ссылкой на свои источники сообщил в соцсети Facebook главный редактор интернет-издания Цензор.Нет Юрий Бутусов.

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По его словам, сегодня, 28 августа, процессуальный руководитель дела "Роттердам+" прокурор САП Виталий Пономаренко внес в Единый реестр досудебных расследований постановление о закрытии дела.

"Основанием для закрытия дела являются результаты комплексной комиссионной экспертизы по определению ущерба, проведённой Службой безопасности Украины. Экспертиза была передана в САП 18 августа. Ущерб государству не установлен, эксперты считают, что цены колебались исключительно из-за разницы в тарифах", — написал журналист.

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Бутусов подчеркнул, что "крупнейший скандал по закупке Украиной угля в Российской Федерации, который стал основанием для возбуждения уголовного дела Национальным антикоррупционным бюро, и который был основанием для обвинений в коррупции Владимиром Зеленским своего оппонента экс-президента Петра Порошенко на дебатах в апреле 2019 года, закончилось ничем".

Ранее Бутусов сообщил, что 3 августа САП остановила расследование из-за отсутствия в деле доказательств, а именно экспертизы о нанесении убытков.

В то же время, как пишет "Слово и Дело", в НАБУ планируют обжаловать постановление о закрытии дела. Перед этим в НАБУ опровергали закрытие дела о формуле "Роттердам+" и сообщили о приостановке следствия в деле.

В свою очередь, в САП сообщили, что 11 августа 2020 года эксперты в своем заключении не смогли подтвердить нанесение ущерба, понесенного покупателями (потребителями) электроэнергии по состоянию на 1 июня 2019 года в результате завышения фактической стоимости проданной ГП "Энергорынок" электроэнергии с оптового рынка.

"В настоящее время, в связи с продолжительностью предварительного расследования, ограничением сроков досудебного расследования и отсутствием других процессуальных источников доказательств, исчерпаны возможности получить достаточные доказательства виновности подозреваемых и других лиц в суде.

Учитывая изложенное, составлено постановление, согласно которому 27 августа 2020 года уголовное производство закрыто в связи с неустановлением достаточных доказательств и исчерпанием возможности их получить, а также в связи с отсутствием состава уголовного преступления. Однако в полном объеме уголовное производство не закрыто, в нем продолжается досудебное расследование", — сообщили в САП.

Напомним, 8 августа 2020 года истекал срок проведения расследования, которое длится 3,5 года, с марта 2017 года. Согласно уголовно-процессуальному кодексу, до 8 августа 2020 года НАБУ обязано было завершить расследование, а САП передать дело в суд или закрыть дело за отсутствием состава преступления.

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Ранее сообщалось, что по информации адвокатов стороны защиты, НАБУ за 3,5 года не удалось получить ни одной экспертизы, подтверждающей нанесение убытков формулой "Роттердам+".

При этом, сторона защиты предоставила выводы четырех украинских государственных и международных исследовательских институтов, которые подтвердили отсутствие каких-либо убытков или необоснованного получения прибыли от действия формулы.

Ранее информацию об отсутствии выводов экспертизы об убытках в конце июня 2020 года подтверждал и сам глава САП Назар Холодницкий.

Бывший замгенпрокурора (2015 — 2016 годах) Давид Сакварелидзе также заявил, что в деле "Роттердам+" нет состава преступления, из-за чего оно может развалиться в суде.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016 — 2019 годов.

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Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам — Роттердам — Антверпен. Формула была отменена с 1 июля 2019 года с введением рынка электроэнергии.

Аналогичный принцип ценообразования с 2017 года и по текущий момент действует при определении стоимости природного газа для населения. Цены устанавливаются на основании стоимости газа в европейских хабах плюс расходы на его доставку в Украину.

Этот принцип — так называемая формула "Амстердам+" — в июне 2020 года был прописан в меморандуме с МВФ, подпись под которым поставил в том числе президент Владимир Зеленский.

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