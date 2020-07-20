Возвращение к "Роттердам+" способствует преодолению кризиса в энергетике — Буймистер

Возвращение к практике ценообразования на украинский уголь по принципу импортного паритета (Роттердам +) будет способствовать преодолению кризиса и стабилизации ситуации на рынке электроэнергии.

Об этом заявила депутат, член фракции большинства "слуг народа", Людмила Буймистер на своей странице в социальной сети Facebook.

"Импортный паритет де-факто уже вернулся. И вернулся победно "Центрэнерго" будет уголь по цене, на ниже регуляторной, к тому же производство тока из угля более выгодно, чем из газа, а 6500 шахтеров "Добропольеуголь" выходят из многомесячного простоя, иметь работу и полноценную зарплату . Имеем ситуацию "win-win", когда все в выигрыше", — написала народный депутат.

Она отметила, для стабилизации энергоотрасли необходимо возобновить использование формулы импортного паритета на нормативном уровне. На данный момент депутат разрабатывает соответствующие изменения в законодательство.

"В ближайшее время планирую обобщить свои предложения, обсудить их с коллегами и вынести их в следующую сессию Рады. Надеюсь на поддержку коллег, потому что в новый отопительный сезон нужно войти с прогнозируемым ценообразованием и с выведенной из кризиса енергоотрасли. А после отопительного сезона мы не нести убытки по всем предприятиям и десяти миллиардные долги, которые мы получили после этого", — добавила Буймистер.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг.

Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

10 июля по поручению Офиса президента Украины и при посредничестве Министерства энергетики государственная компания "Центрэнерго" заключила контракт на покупку украинского угля по цене импортного паритета, рассчитанной по формуле "Роттердам +"

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения — так называемый "Амстердам +". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов — биржа TTF.