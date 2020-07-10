Дело по "Роттердам+" началась с преступного давления на НАБУ — адвокат

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало расследование по формуле "Роттердам +" после того, как экс-нардеп Виктор Чумак воспользовался своим положением и оказал давление на бюро.

Об этом в Facebook написала адвокат Ирина Одинец, напомнив, что в августе исполнится год с момента, как НАБУ объявили ряд подозрений по делу "Роттердам +" следователи за это время не смогли завершить расследование и передать дело в суд.

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"Почему? Причин много — от отсутствия пострадавших в вопиющей некомпетентности детективов и прокуроров. Однако стоит вспомнить как начиналась это дело, для того чтобы понять, что это было профанацией с первого дня. Ведь началась она с преступления народного депутата Виктора Чумака. И это преступление гораздо проще доказать чем преступление, пытаются "пришить" авторам формулы "Роттердам +", — отметила Одинец.

По словам адвоката, дело "Роттердам +" было возбуждено 24 марта 2017 года по депутатскому обращению депутата Чумака от 21 февраля 2017 года. К обращению было приобщено заявление от 20 февраля о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины, подписанное народным депутатом Виталием Куприем и подано директору НАБУ Артему Сытнику.

"То есть, депутат Чумак злоупотреблял своей властью, направляя руководителю правоохранительного органа обращения с требованиями по вопросам, которые касаются проведения досудебного следствия", — пояснила Одинец.

Таким образом, отмечает она, нардеп Чумак, злоупотребляя своей властью, умышленно, совместно с народным депутатом Куприем, выдвинул директору НАБУ требования по вопросам, касающимся проведения досудебного следствия.

"Тем самым он вмешался в работу органов и должностных лиц, осуществляющих функции досудебного следствия, а следовательно, совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 364 УК Украины ", — подчеркнула адвокат.

Напомним, формула "Роттердам +" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов. Она предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Формула была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленников выросла.

Член комитета ВР по энергетике и ЖКХ Михаил Волынец утверждал, что благодаря действию формулы "Роттердам +" шахтеры дополнительно получили 10 млрд грн.