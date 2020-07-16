Дело "Роттердам+" может рассыпаться из-за отсутствия состава преступления — Сакварелидзе

Расследование Национального антикоррупционного бюро по делу "Роттердам+" может зайти в тупик, из-за отсутствия нанесенного ущерба, а следовательно — и состава преступления.

Об этом заявил экс-заместитель генерального прокурора Давид Саквалеридзе в эфире "Украина24", передает "РБК-Украина".

"Следствие может зайти в тупик, поскольку может оказаться, что там вообще нет ущерба. Если нет ущерба — тогда нет состава уголовного дела, нет преступления", — отметил бывший замгенпрокурора.

По его словам, после отмены формулы "Роттердам+" цена закупки государством угля наоборот повысилась.

"Государство начало закупать уголь по другой цене и в результате получили такую комическую ситуацию, что в принципе, если это все пересчитать, то денег налогоплательщиков, которые платят за новую формулу, не "Роттердам+", на 6 млрд грн больше, чем было при "Роттердам+", — аргументировал экс-замгенпрокурора.

Саквалеридзе отметил, что, следуя этой же логике, НАБУ должно открыть уголовное дело, в том числе, по "Центрэнерго", поскольку эта компания сегодня также работает по формуле "Роттердам+".

"По такой же логике надо отдавать под уголовную ответственность и недавнее правительство Украины, которое решило подписать соглашение "Амстердам+". По "Амстердам+" закупается газ — по такой же формуле, как и "Роттердам+", — добавил Саквалеридзе.

Напомним, формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля для установления прогнозной стоимости электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 гг.

Формула предусматривала включение стоимости доставки угля от хабов Амстердам-Роттердам-Антверпен для всего угля. Была отменена 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии. После этого цена угля и электроэнергии для промышленности выросла.

Правительство Алексея Гончарука ввело, а правительство Дениса Шмыгаля утвердило в меморандуме с МВФ аналогичный подход для определения цены газа для населения — т.н. "Амстердам+". Он также предусматривает включение стоимости доставки газа из Нидерландов — биржа TTF.