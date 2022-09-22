Руководитель САП отменил решение прокурора о закрытии дела "Роттердам+"

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Александр Клименко 22 сентября принял решение отменить постановление о закрытии так называемого дела “Роттердам+”, потому что признал его незаконным и необоснованным. Об этом пресс-служба САП сообщила в Facebook.

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"Руководитель САП выявил многочисленные несогласованности в выводах и аргументации прокурора при закрытии этого дела, неполноту исследования материалов дела прокурором, несоответствие выводов прокурора фактическим обстоятельствам уголовного производства", - говорится в сообщении.

Группа прокуроров по этому делу полностью изменена, агрументировав это неэффективным осуществлением надзора за соблюдением законов при проведении досудебного расследования.

Теперь новая группа прокуроров будет принимать дальнейшие решения по этому делу, и, как отметили в САП, процесс будет продолжаться в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса.