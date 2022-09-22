Керівник САП скасував рішення прокурора про закриття справи "Роттердам+"

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександр Клименко 22 вересня визнав постанову про закриття так званої справи “Роттердам+” незаконною та необґрунтованою, тому прийняв рішення про її скасування. Про це пресслужба САП повідомила в Facebook.

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"Керівник САП виявив численні неузгодженості у висновках та аргументації прокурора під час закриття цієї справи, неповноту дослідження матеріалів справи прокурором, невідповідність висновків прокурора фактичним обставинам кримінального провадження", - йдеться в повідомленні.

Групу прокурорів у цій справі повністю змінили, аргументувавши це неефективним здійсненням нагляду за дотриманням законів під час проведення досудового розслідування.

Тепер нова група прокурорів прийматиме подальші рішення у цій справі, і як зазначили в САП, процес триватиме відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу.

У САП розповіли, що 21 вересня 2022 року Апеляційна Палата Вищого антикорупційного суду завершила розгляд апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді ВАКС від 13 жовтня 2021 року про відмову в задоволенні скарги на рішення щодо закриття кримінального провадження.

Тоді колегія суду частково скасувала ухвалу слідчого судді та закрила провадження за скаргами представників АТ "Нікопольський завод феросплавів" та АТ "Запорізький завод феросплавів" на постанову прокурора САП про закриття кримінального провадження від 24 березня 2017 року.

САП ще не отримала текст цього рішення суду, але очікує на документ, щоб ознайомитися з правовою позицією суду, яка викладене у повному тексті рішення. ЇЇ врахують при подальшому здійсненні досудового розслідування та прийнятті рішень у справі.

"Одночасно з цим незаконність та необґрунтованість рішення прокурора щодо закриття цього провадження не викликає в керівника САП жодних сумнівів", – підкреслили в САП.

Нагадаємо, провадження у справі "Роттердам+" закривали декілька разів. У травні 2022 року тодішня генпрокурорка Ірина Венедіктова змінила старшого групи прокурорів у по цій справі Віталія Пономаренка, який тричі закривав провадження. Того ж місяця новопризначений старший групи прокурорів Денис Демків вирішив закрити справу вчетверте. В свою чергу НАБУ заявило, що оскаржуватиме рішення до керівника прокуратури.

Провадження щодо "Роттердам+" відкрили у березні 2017 року. У серпні 2019-го детективи НАБУ повідомили про підозру 6-м особам, зокрема, колишньому голові НКРЕКП Дмитру Вовку.

Як зясувало слідство, через цю формулу компанії ДТЕК Ріната Ахметова і "Центренерго" продавали електроенергію дорожче ринкової ціни. За даними слідства, збиток від "Роттердам+" перевищує 39 млрд грн.