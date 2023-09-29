Руководство "Слуги народа" предлагает Раде отменить сроки давности коррупционных преступлений во время войны

15 депутатов Верховной Рады предлагают парламенту отменить сроки давности привлечения к ответственности за коррупционные преступления во время войны. Соответствующий законопроект №10100 об изменениях в Уголовный и Уголовный процессуальный кодекс они внесли 29 сентября.

Из инициаторов 11 - члены фракции "Слуга народа", в том числе ее председатель Давид Арахамия и заместительница председателя и лидер партии Елена Шуляк, а четыре - члены фракции "Голос". Текст документа на сайте Рады отсутствует, однако о его сути сообщил в Telegram-канале Арахамия.

"Коррупция во время войны – без сроков давности. Никто не скроется от наказания и через 10 лет. Зарегистрировали с коллегами законопроект №10100, отменяющий сроки давности за коррупционные преступления во время войны", - отметил он.

По словам руководителя пропрезидентской фракции, это позволит наказать виновных, даже если они сейчас "где-то прячутся" или если об их действиях станет известно лишь в далеком будущем.

"Также этот законопроект отменяет принятые прошлым созывом так называемые "правки Лозового", благодаря которым коррупционеры продолжают избегать наказания и сейчас... Если кто-то мечтал этим воспользоваться - их ждет разочарование и тюрьма. Война ничего не спишет", - указал Арахамия.

Он пояснил, что действующий закон устанавливает сроки, в которые правоохранители должны уложиться, расследуя дело до сообщения о подозрении, а затем суды просто закрывают производство, ссылаясь на истечение таких сроков.

Напомним также, что в этом месяце Национальное агентство по предотвращению коррупции вновь открыло доступ к Реестру лиц, совершивших коррупционные и связанные с коррупцией правонарушения, а также запустило Единый портал сообщений обличителей, на котором украинцы могут информировать о фактах взяточничества, которые им удалось зафиксировать.

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