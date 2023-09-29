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Керівництво "Слуги народу" пропонує Раді скасувати строки давності корупційних злочинів під час війни
15 депутатів Верховної Ради пропонують парламенту скасувати строки давності притягнення відповідальності за корупційні злочини під час війни. Відповідний законопроект №10100 про зміни до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів вони внесли 29 вересня.
З ініціаторів 11 - члени фракції "Слуга народу", зокрема її голова Давид Арахамія та заступниця голови й лідерка партії Олена Шуляк, а чотири - члени фракції "Голос". Текст документу наразі на сайті Ради відсутній, однак про його суть повідомив у Telegram-каналі Арахамія.
"Корупція під час війни – без строків давності. Ніхто не сховається від покарання і через 10 років. Зареєстрували з колегами законопроект №10100, який скасовує строки давності за корупційні злочини під час війни", - зазначив він.
За словами керівника пропрезидентської фракції, це дозволить покарати винних, навіть якщо вони зараз "десь ховаються" або якщо про їхні дії стане відомо лиш у далекому майбутньому.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Також цей законопроект скасовує ухвалені минулим скликанням так звані "правки Лозового", завдяки яким корупціонери продовжують уникати покарання і зараз... Якщо хтось мріяв цим скористатися – їх чекає розчарування і тюрма. Війна нічого не спише", - вказав Арахамія.
Від пояснив, що чинний закон встановлює строки, в які правоохоронці мають вкластися, розслідуючи справу до повідомлення підозри, а потім суди просто закривають провадження, посилаючись на закінчення таких строків.
Нагадаємо також, що цього місяця Національне агентство з питань запобігання корупції знову відкрило доступ до Реєстру осіб, які вчинили корупційні та пов’язані з корупцію правопорушення, а також запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому українці можуть інформувати про факти хабарництва, які їм вдалося зафіксувати.
Джерело фото: ua.depositphotos.com