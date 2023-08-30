Всі топ-чиновники під прицілом. В Раді зареєстрували законопроєкт про прирівняння корупції до держзради

Група народних депутатів 30 серпня подала до Верховної Ради законопроєкт №9659 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо прирівняна карності корупційних кримінальних правопорушень до державної зради на період воєнного стану в Україні". Проте, ймовірно, документ не стосується аналогічної ініціативи президента Володимира Зеленського.

Про це свідчить інформація на сайті парламенту.

Наразі документ та пояснювальна записка до нього відсутні на порталі.

Проте Дмитро Разумков, який є одним з авторів законопроєкту, розкрив його деталі. Документ пропонує доповнити Кримінальний кодекс статтею 111-3 і прирівняти покарання за корупцію до покарання за державну зраду на час воєнного стану.

Якщо Рада ухвалить законопроєкт №9659, то корупціонерам загрожуватиме до 15 років за ґратами або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Напередодні президент Володимир Зеленський пропонував аналогічну ініціативу. Він обіцяв, що невдовзі в Раді зареєструють законопроєкт, який прирівняє корупцію до державної зради. Президент не розкривав його деталі. Водночас, в ЗМІ з'явилася інформація, що це питання мали б доручити СБУ. Ймовірно, рішення могли змінити.

Але Разумков вказує, що важливим нюансом його законопроєкту є саме те, що питаннями мають продовжувати займатися профільні антикорупційні органи: НАБУ, САП і Вищий антикорупційний суд .

"А не СБУ, через яку влада зможе тиснути на своїх політичних опонентів і “хоронити” власні корупційні справи, покарання за які вимагає суспільство", — сказав нардеп.

Документ також передбачає, що до відповідальності можна буде притягнути "кожного топ-посадовця і чиновника середньої ланки" . Зокрема, народного депутата, прем’єр-міністра, урядовця, президента та його офіс.

Зауважимо також, що раніше Разумков був політичним союзником Зеленського. Але ще до повномасштабного вторгнення вийшов з президентської партії "Слуга народу" зі скандалом. Після цього він фактично перейшов в опозицію.