Все топ-чиновники под прицелом. В Раде зарегистрировали законопроект о приравнении коррупции к госизмене

Группа народных депутатов 30 августа подала в Верховную Раду законопроект №9659 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно приравнения к уголовности коррупционных уголовных правонарушений в государственную измену на период военного положения в Украине". Однако документ, вероятно, не касается аналогичной инициативы президента Владимира Зеленского.

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Пока документ и пояснительная записка к нему отсутствуют на портале.

Однако Дмитрий Разумков, являющийся одним из авторов законопроекта, раскрыл его детали. Документ предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей 111-3 и приравнять наказание за коррупцию к наказанию за государственную измену во время военного положения.

Если Рада примет законопроект №9659, то коррупционерам грозит до 15 лет за решеткой или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Накануне президент Владимир Зеленский предлагал аналогичную инициативу. Он обещал, что вскоре в Раде зарегистрируют законопроект, приравнивающий коррупцию к государственной измене. Президент не раскрывал его детали. В то же время, в СМИ появилась информация, что этот вопрос должны поручить СБУ. Вероятно, решение могли изменить.

Но Разумков указывает, что важным нюансом его законопроекта является то, что вопросами должны продолжать заниматься профильные антикоррупционные органы: НАБУ, САП и Высший антикоррупционный суд .

"А не СБУ, через которую власти смогут давить на своих политических оппонентов и "хоронить" собственные коррупционные дела, наказание за которые требует общество", - сказал нардеп.

Документ также предусматривает, что к ответственности можно будет привлечь "каждого топ-чиновника и чиновника среднего звена" . В частности, народного депутата, премьер-министра, чиновника, президента и его офис.

Заметим также, что ранее Разумков являлся политическим союзником Зеленского. Но еще до полномасштабного вторжения вышел из президентской партии "Слуга народа" со скандалом. После этого он фактически перешел в оппозицию.