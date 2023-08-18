НАПК выявило незаконное обогащение главы Запорожья: материалы передали в НАБУ

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам мониторинга образа жизни секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы Анатолия Куртева выявило незаконное обогащение более чем на 9 миллионов гривен, что является признаков совершения должностным лицом коррупционного уголовного правонарушения.

Как говорится в сообщении НАПК, в августе еще прошлого года в ходе обыска в квартире, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы Национального антикоррупционного бюро обнаружили и изъяли почти 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов и 650 евро. Обыск производился в рамках расследования дела, к которому, вероятно, причастен секретарь горсовета.

"Хотя Куртев в ответ на запрос Национального агентства заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире, НАПК, в том числе по материалам НАБУ, установило, что он в действительности пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом", - говорится в сообщении.

В исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов не имеет, а сведения из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму. В свою очередь факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелями и информацией из камер видеонаблюдения.

Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, заявил, что изъятые средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких денег законным способом получить тоже не могли. Таким образом, в НАПК сделали вывод, что Куртев приобрел необоснованные активы в 9,031 миллиона гривен, что превышает его законные доходы.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило обоснованный вывод относительно секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков преступления по статье 368-5 Уголовного кодекса и направило его в НАБУ для проведения расследования.

Сам глава областного центра уже заявил в своем Telegram-канале, что "в любом случае готов" к сотрудничеству с детективами НАБУ для "полного и быстрого выяснения" ситуации.

"В связи с систематическими публикациями в СМИ заказных материалов допускаю, что есть отдельные лица, которые могут быть заинтересованы в введении в заблуждение контролирующих органов и могли распространить недостоверную или искаженную информацию. Пока мы не имели возможности ознакомиться с выводом НАПК, поэтому посылаем официальный запрос для ознакомления", - добавил он.

Скандал с хищением гумпомощи в Запорожье

Напомним, что 30 августа 2022 года НАБУ с контрразведкой Службы безопасности Украины провели более 20 обысков в Запорожском городском совете, Запорожской областной военной администрации, в складских помещениях и по адресам проживания лиц, вероятно причастных к хищению гуманитарной помощи.

После этого Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ", заявил, что запорожские чиновники разворовывали в промышленных масштабах почти всю поступающую в регион гумпомощь и продавали ее через торговые сети АТБ и "Сильпо". Впрочем, сами сети этим заявлением возмутились и опровергли его.

По его информации, этими "уродами" и "гнидами" были глава Запорожской ОВА Александр Старух (ныне уже заменен Юрием Малашко), его заместительница Злата Некрасова, депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

На скандал тогда отреагировал и президент Владимир Зеленский, заявивший, что хотел бы узнать детали расследования НАБУ относительно возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновниками в Запорожской области, однако в дальнейшем дело исчезло из публичной плоскости.

Кем раньше был Анатолий Куртев

Куртев стал исполняющим обязанности мэра в конце сентября 2021 года, когда городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Владимира Буряка.

Перед этим Буряк заявил о решении уйти в отставку. Градоначальник, ранее посвятивший полжизни металлургическому комбинату "Запорожсталь", заявил, что уже трижды был на операционном столе и прислушался к совету врачей "поберечь свое здоровье".

До этого в течение нескольких лет Куртев возглавлял областное коммунальное предприятие "Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", а ранее работал заведующим в КП "Запорожская ритуальная служба".

Куртева СМИ называли соратником бывшего депутата облсовета от партии УКРОП Ярослава Гришина. Он также баллотировался от УКРОПа и в облсовет, и в горсовет в 2015 году, но избран не был. Гришин же после депутатства в облсовете баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва, но не прошел и стал помощником нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Сам Куртев на местных выборах 2020 года баллотировался в Запорожский горсовет уже от "Слуги народа" и был избран депутатом. Секретарем его избрали в апреле 2021 года.