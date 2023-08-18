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НАПК выявило незаконное обогащение главы Запорожья: материалы передали в НАБУ

Анатолий Куртев
Анатолий Куртев. Фото: Telegram-канал исполняющего обязанности мэра Запорожья

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции по результатам мониторинга образа жизни секретаря Запорожского горсовета, исполняющего обязанности городского головы Анатолия Куртева выявило незаконное обогащение более чем на 9 миллионов гривен, что является признаков совершения должностным лицом коррупционного уголовного правонарушения.

Как говорится в сообщении НАПК, в августе еще прошлого года в ходе обыска в квартире, которую Куртев арендовал совместно со своим помощником, детективы Национального антикоррупционного бюро обнаружили и изъяли почти 600 тысяч гривен, 230 тысяч долларов и 650 евро. Обыск производился в рамках расследования дела, к которому, вероятно, причастен секретарь горсовета.

"Хотя Куртев в ответ на запрос Национального агентства заявил, что ничего не знает об изъятых средствах и квартире, НАПК, в том числе по материалам НАБУ, установило, что он в действительности пользовался жильем вместе со своим помощником, а изъятые средства не соответствуют доходам, полученным ими законным способом", - говорится в сообщении.

В исправленной декларации за 2020 год Куртев указал, что денежных активов не имеет, а сведения из Государственного реестра физических лиц-налогоплательщиков свидетельствуют, что его доходы за 2021 и 2022 годы не позволяли накопить изъятую сумму. В свою очередь факт пользования им указанной квартирой был подтвержден свидетелями и информацией из камер видеонаблюдения.

Помощник секретаря горсовета, также проживавший в этой квартире, заявил, что изъятые средства принадлежат ему и его родителям. Однако НАПК выяснило, что ни он, ни его родители таких денег законным способом получить тоже не могли. Таким образом, в НАПК сделали вывод, что Куртев приобрел необоснованные активы в 9,031 миллиона гривен, что превышает его законные доходы.

По результатам мониторинга образа жизни НАПК утвердило обоснованный вывод относительно секретаря Запорожского горсовета в связи с выявлением признаков преступления по статье 368-5 Уголовного кодекса и направило его в НАБУ для проведения расследования.

Сам глава областного центра уже заявил в своем Telegram-канале, что "в любом случае готов" к сотрудничеству с детективами НАБУ для "полного и быстрого выяснения" ситуации.

"В связи с систематическими публикациями в СМИ заказных материалов допускаю, что есть отдельные лица, которые могут быть заинтересованы в введении в заблуждение контролирующих органов и могли распространить недостоверную или искаженную информацию. Пока мы не имели возможности ознакомиться с выводом НАПК, поэтому посылаем официальный запрос для ознакомления", - добавил он.

Скандал с хищением гумпомощи в Запорожье

Напомним, что 30 августа 2022 года НАБУ с контрразведкой Службы безопасности Украины провели более 20 обысков в Запорожском городском совете, Запорожской областной военной администрации, в складских помещениях и по адресам проживания лиц, вероятно причастных к хищению гуманитарной помощи.

После этого Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ", заявил, что запорожские чиновники разворовывали в промышленных масштабах почти всю поступающую в регион гумпомощь и продавали ее через торговые сети АТБ и "Сильпо". Впрочем, сами сети этим заявлением возмутились и опровергли его.

По его информации, этими "уродами" и "гнидами" были глава Запорожской ОВА Александр Старух (ныне уже заменен Юрием Малашко), его заместительница Злата Некрасова, депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев.

На скандал тогда отреагировал и президент Владимир Зеленский, заявивший, что хотел бы узнать детали расследования НАБУ относительно возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновниками в Запорожской области, однако в дальнейшем дело исчезло из публичной плоскости.

Кем раньше был Анатолий Куртев

Куртев стал исполняющим обязанности мэра в конце сентября 2021 года, когда городской совет принял решение о досрочном прекращении полномочий городского головы Владимира Буряка.

Перед этим Буряк заявил о решении уйти в отставку. Градоначальник, ранее посвятивший полжизни металлургическому комбинату "Запорожсталь", заявил, что уже трижды был на операционном столе и прислушался к совету врачей "поберечь свое здоровье".

До этого в течение нескольких лет Куртев возглавлял областное коммунальное предприятие "Запорожское областное бюро судебно-медицинской экспертизы", а ранее работал заведующим в КП "Запорожская ритуальная служба".

Куртева СМИ называли соратником бывшего депутата облсовета от партии УКРОП Ярослава Гришина. Он также баллотировался от УКРОПа и в облсовет, и в горсовет в 2015 году, но избран не был. Гришин же после депутатства в облсовете баллотировался в Верховную Раду 9-го созыва, но не прошел и стал помощником нардепа от "Слуги народа" Богдана Яременко.

Сам Куртев на местных выборах 2020 года баллотировался в Запорожский горсовет уже от "Слуги народа" и был избран депутатом. Секретарем его избрали в апреле 2021 года.

Автор:
Тимофей Беспятов