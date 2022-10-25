Нардеп от "Слуги народа" из Запорожской области со скандалом ушла из партии: в чем причина

Депутат Верховной Рады Юлия Яцык заявила о выходе из партии "Слуга народа" из-за несогласия с ситуацией в партийной ячейке в Запорожской области. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

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"Ручное управление партийной ячейкой СН в Запорожской области, которое захотели коррумпированные Александр Старух, Геннадий Фукс и фаворитка "смотрящего" от Офиса Злата Некрасова для протягивания нужных им и ее сожителю Виктору Щербине коррупционных голосований не оставили мне выбора", - рассказала нардеп.

По ее словам, больше с политической партией "Слуга народа" ее ничего не связывает, а заявление о выходе она написала без колебаний и "с легким сердцем", после чего "вздохнула с облегчением", поскольку имеет с СН "разные и пути, и цели".

"По указанию Некрасовой политический совет, который я возглавляла до сих пор и в который входили Михаил Федоров и Павел Мельник, был безосновательно распущен, и избран "ручной" состав политсовета, с помощью которых Некрасова будет влиять на местных депутатов, угрожая применением императивного мандата в случае неголосования за нужные ей вопросы", - пожаловалась Яцык.

Также депутат сослалась на письмо к местным организация от лидера партии Елены Шуляк, согласно которому членство в партии СН запрещается военнослужащим, участникам добровольческих формирований и терробороны.

"Следовательно, выбор между членством в партии СН и участием в ДФТО №6 и должностью советника командира 110-й Запорожской отдельной бригады ТРО у меня даже не стоял", - подчеркнула она.

Яцык, являющаяся уроженкой Васильевки Запорожской области, была избрана в 2019 году в Раду от округа №79 (по старому админделению, он охватывал Энергодар, Васильевский, Великобелозерский, Каменско-Днепровский и часть Ореховского района).

Напомним также, что указанные лица уже не в первый раз становятся причиной скандала. Так, 30 августа Национальное антикоррупционное бюро и контрразведка Службы безопасности Украины провели более 20 обысков в Запорожском городском совете, Запорожской областной военной администрации, в складских помещениях и по адресам проживания лиц, вероятно причастных к хищению гумпомощи.

После этого Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ", заявил, что запорожские чиновники разворовали в промышленных масштабах почти всю поступающую в регион гумпомощь и продавали ее через торговые сети АТБ и "Сильпо". Впрочем, сами сети этим заявлением возмутились и опровергли его.

По его информации, этими "уродами" и "гнидами" являются председатель Запорожской областной военной администрации Александр Старух, его заместитель Злата Некрасова, депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина и секретарь Запорожского городского совета, фактически возглавляющий сейчас облцентр, Анатолий Куртев.

На ситуацию тогда отреагировал и президент Владимир Зеленский, заявивший, что хотел бы узнать детали расследования НАБУ относительно возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновниками в Запорожской области.