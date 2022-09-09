Зеленский потребовал у НАБУ деталей дела о разворовывании запорожскими чиновниками гумпомощи

Президент Владимир Зеленский заявляет, что хотел бы узнать детали расследования Национального антикоррупционного бюро относительно возможного незаконного присвоения гуманитарной помощи топ-чиновниками в Запорожской области.

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Об этом, как передает "Интерфакс-Украина", он сказал на пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушом Моравецким и президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Киеве.

"Я знаю о случае, который был зарегистрирован в НАБУ. Они приходили с обыском в Запорожской области. Мне не известно детально. Насколько у меня есть полномочия – я бы хотел услышать детали того, кто действительно виновен, что там произошло и другие ответы. Нам важно знать правду. Я могу поднять эти вопросы, но мне кажется, что НАБУ, если мы говорим об этот конкретном кейсе, должны были самостоятельно коммуницировать с обществом о деталях произошедшего", - заявил Зеленский.

Кроме того, отвечая на вопросы, президент отреагировал и на проведенные полицией накануне обыски у волонтеров в Киеве и Львове, связанные с возможным присвоением благотворительных пожертвований людей для закупки автомобилей на нужды Вооруженных сил Украины.

"Украина – государство европейское и демократическое. Каждый человек здесь, несмотря на войну, должен жить по закону. Для нас очень важно, что после 24 февраля все наше государство объединилось. И очень важно уважать работу, как волонтеров, так и правоохранительных органов, которые с первого дня войны погибали", - сказал он, указав, что не стал бы расставлять приоритеты той или иной профессии и работы.

Напомним, что 30 августа НАБУ с контрразведка Службы безопасности Украины провели более 20 обысков в Запорожском городском совете, Запорожской областной военной администрации, в складских помещениях и по адресам проживания лиц, вероятно причастных к хищению гумпомощи.

После этого Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ", заявил у себя в Facebook, что запорожские чиновники разворовали в промышленных масштабах почти всю поступающую в регион гумпомощь и продавали ее через торговые сети АТБ и "Сільпо".

По его информации, этими "уродами" и "гнидами" являются глава Запорожской областной военной администрации Александр Старух, его заместительница Злата Некрасова, депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина и секретарь Запорожского городского совета, фактически возглавляющий сейчас облцентр, Анатолий Куртев.

"Вопрос №1 - а кто же назначил Старуха, бывшего руководителем этой преступной группировки, на должность главы Запорожской ОВА? Ответ: Андрей Ермак - глава Офиса президента Украины. Вопрос №2 - вспомнит ли за этот факт в своем вечернем обращении президент Зеленский? Ответ: нет, не вспомнит. Выводы делайте сами", - написал тогда Шевченко.

Напомним также, что накануне Государственное бюро расследований сообщило о разоблачении благотворительной организации, продававшей военным бронежилеты и бронепластины, купленные на пожертвования украинцев. О подозрении в этом уведомили пока только руководительницу организации.