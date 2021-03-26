Политика 1 час назад

Суд отправил под стражу информатора НАБУ Евгения Шевченко по делу Семенченко

По решению суда, чтобы выйти на свободу, Шевченко может внести залог в 5 млн грн

Евгений Шевченко. Фото: Евгений Шевченко / Facebook Евгений Шевченко. Фото: Евгений Шевченко / Facebook
Евгений Шевченко. Фото: Евгений Шевченко / Facebook

Печерский районный суд Киева отправил под стражу информатора НАБУ в деле разоблачения коррупции в "Укроборонпроме" Евгения Шевченко, которого подозревают в создании "частной военной компании" во главе с экс-командиром батальона, бывшим нардепом Семеном Семенченко. Об этом сообщает "Суспільне".

По решению суда Шевченко может внести залог в 5 млн грн. Он говорит, что таких денег у него нет, но возможно, его родные и друзья смогут собрать эту сумму до понедельника, чтобы во вторник он вышел на свободу.

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По его словам, он планирует обжаловать это решение. Перед началом заседания Шевченко заявил, что "это личная месть Ермака за то, что публично заявил о срыве операции "вагнеровцев", а затем публично обвинил его в государственной измене".

Шевченко отметил, что часть его переписки, в частности о взрывчатке, была сфальсифицирована, а также то, что у него множество врагов.

Напомним, 24 марта 2021 года Служба безопасности и Офис генерального прокурора заявили о подозрении членам "частной военной компании" во главе с экс-командиром батальона, бывшим нардепом Семеном Семенченко.

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По данным СБУ, Семенченко и Шевченко при содействии других лиц зарегистрировали в Украине юридическое лицо, которое якобы должно было предоставлять охранные услуги. Но вместо этого в 2018 году Семенченко зарегистрировал за рубежом частную военную компанию и под прикрытием украинского юрлица вместе с сообщниками занимался вербовкой украинцев для работы в зарубежной военной компании.

Также СБУ подозревает Евгения Шевченко в завозе на территорию Украины товаров военного назначения на нужды незаконной частной военной компании и дальнейшей их реализации на оборонные предприятия Украины.

Уже 25 марта Печерский районный суд Киева отправил под домашний круглосуточный арест добровольцев батальона "Донбасс" Александра Новикова, Игоря Орленко и Сергея Акимовича, задержанных по делу Семенченко.

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