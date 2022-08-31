АТБ и "Сільпо" возмущены обвинениями в продаже гумпомощи после массовых обысков в Запорожье

Сети супермаркетов АТБ и "Сільпо" опровергают обвинения в продаже якобы разворованной с участием руководства Запорожской области и Запорожья гуманитарной помощи.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Информация, которая распространяется со стороны одного из агентов НАБУ относительно реализации разворованной в Запорожье гуманитарной продукции через магазины АТБ, не соответствует действительности. Приведенные в ней тезисы являются непроверенной информацией, сознательно вводящей в заблуждение клиентов и партнеров компании и широкую общественность", - говорится в заявлении одного из ритейлеров.

В АТБ говорят, что не имели и не имеют никаких подписанных соглашений по поставкам на реализацию через свои магазины продуктов питания и товаров первой необходимости гуманитарного направления от сторонних поставщиков.

"В свою очередь, корпорация АТБ неоднократно сообщала общественности о запуске дополнительных импортных поставок продуктов питания и товаров первой необходимости из Польши, стран Балтии, Турции, Чехии, Италии и так далее. Эти товары, как и остальной импорт, компания самостоятельно закупает у западных партнеров-производителей и поставляет напрямую в магазины", - пояснили в компании.

Там также отмечают, что за последние месяцы поступало много запросов со стороны правоохранительных органов в рамках уголовных производств относительно вероятной продажи гуманитарной продукции. Также контролирующими органами неоднократно проводились соответствующие проверки в магазинах сети АТБ по поводу этих подозрений, но никакого факта реализации гуманитарной продукции обнаружено не было.

В АТБ также жестко осудили какие-либо действия чиновников относительно присвоения и нецелевого использования гумпомощи, назвав их "недопустимыми, позорными и недостойными высокого звания гражданина Украины".

В свою очередь, в "Сільпо" также заявили, что обеспокоены и возмущены бездоказательным обвинением в сторону компании от агента НАБУ о продаже гуманитарной помощи в Запорожской области.

"Мы не продаем гумпомощь в "Сільпо", а продаем только то, что официально закупаем по рыночным ценам у поставщиков в Украине и за рубежом. Соответственно, мы обращаемся к НАБУ за деталями и разъяснениями и готовы всячески содействовать следствию", - добавляют в компании.

Ритейлер соглашается с тем, что продажа гумпомощи недопустима в любое время, тем более во время российского военного вторжения, и поддерживает "открытость и бдительность в этой сфере".

"За шесть месяцев с начала большой войны мы договорились с нашими иностранными партнерами о поставках 1333,7 тонны гуманитарной помощи, которую в партнерстве с Минсоцполитики и благотворительным фондом за свой счет завезли в Украину и раздали бесплатно гостям в супермаркетах "Сільпо". Мы знаем, сколько сил и ресурсов отнимает поиск и логистика гумгрузов, поэтому нам особенно больно из-за необоснованных обвинений", - заявили в компании.

Напомним, что накануне контрразведка Службы безопасности Украины и Национальное антикоррупционное бюро провели более 20 обысков в Запорожском городском совете, Запорожской областной военной администрации, в складских помещениях и по адресам проживания лиц, вероятно причастных к хищению гумпомощи.

После этого Евгений Шевченко, известный как "внештатный агент НАБУ", заявил у себя в Facebook, что запорожские чиновники разворовали в промышленных масштабах почти всю поступающую в регион гумпомощь и продавали ее через торговые сети АТБ и "Сильпо".

"Вся эта помощь предназначалась для людей, для беженцев, переселенцев, а также для военных!!! Суммы, о которых идет речь – миллионы долларов США!!! А теперь знакомьтесь с этими уродами: глава Запорожской ОВА Александр Старух, заместитель председателя Запорожской ОВА Злата Некрасова, депутат Запорожского областного совета Виктор Щербина, секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Смотрите, какие они патриоты в "Фейсбуке" – все с флажками… Готовьтесь к тюрьме, гниды!" – написал он.

В частности, по словам Шевченко, указанные лица подозреваются в том, что за полгода разворовали 22 морских контейнера, 389 железнодорожных вагонов и 220 грузовых автомобилей с гуммпомощью.

"Вопрос №1 - а кто же назначил Старуха, бывшего руководителем этой преступной группировки, на должность главы Запорожской ОВА? Ответ: Андрей Ермак - глава Офиса президента Украины. Вопрос №2 - вспомнит ли за этот факт в своем вечернем обращении президент Зеленский? Ответ: нет, не вспомнит. Выводы делайте сами", - написал он.