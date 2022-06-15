СБУ разоблачила схему хищения гуманитарки во Львовской области: около 3 тыс. изъятых бронежилетов передадут ВСУ

Во Львовской области руководитель одного из рекламных холдингов Украины вместе с сообщниками организовал ввоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи. Вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ продавали товары, получая прибыль.

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Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, злоумышленником оказался 42-летний руководитель одного из рекламных холдингов Украины, который вместе с сообщниками организовавший завоз продукции военного назначения в Украину под видом гуманитарной помощи.

Чтобы получить разрешительные документы для беспрепятственной перевозки амуниции через границу, дельцы вводили в заблуждение должностных лиц ВСУ. В частности, брали гарантийные письма от воинской части и ввозили снаряжение. А затем вместо бесплатной передачи на нужды ВСУ продавали товары, получая прибыль", - говорится в сообщении.

В ходе обысков правоохранители обнаружили почти 3000 бронежилетов на сумму около 25 млн грн, которые были ввезены в Украину как гуманитарная помощь армии. После проведения экспертизы изъятая амуниция будет передана на нужды Вооруженных сил Украины.

Организатору схемы уже сообщено о подозрении. На данный момент продолжаются следственные действия.

Напомним, компания Uber передала Всемирной продовольственной программе Организации Объединенных Наций (WFP) специальную версию в своем приложении Uber Direct, чтобы помочь доставить гуманитарную помощь украинцам.