СБУ викрила схему розкрадання гуманітарки на Львівщині: близько 3 тис. вилучених бронежилетів передадуть ЗСУ

У Львівській області керівник одного з рекламних холдингів України разом зі спільниками організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги. Замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток.

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Про це повідомляє прес-служба СБУ.

За даними слідства, зловмисником виявився 42-річний керівник одного з рекламних холдингів України, який разом зі спільниками організував завезення продукції військового призначення в Україну під виглядом гуманітарної допомоги.

"Аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон, ділки вводили в оману посадовців ЗСУ. Зокрема, брали гарантійні листи від військової частини і ввозили спорядження. А потім, замість безкоштовної передачі на потреби ЗСУ, продавали товари, отримуючи прибуток", - йдеться у повідомленні.

У ході обшуків правоохоронці виявили майже 3000 бронежилетів на суму близько 25 млн грн, які були завезені в Україну як гуманітарна допомога армії. Після проведення експертизи вилучена амуніція буде передана на потреби Збройних сил України.

Організатору схеми уже повідомлено про підозру. Наразі тривають слідчі дії.

Нагадаємо, компанія Uber передала Всесвітній продовольчій програмі Організації Об'єднаних Націй (WFP) спеціальну версію у своєму додатку Uber Direct, щоб допомогти доставити гуманітарну допомогу українцям.