Полиция задержала лиц торговавших автомобилями полученными как гуманитарка для ВСУ

Сотрудники Национальной полиции задержали группу лиц, которые торговали автомобилями, полученными как гуманитарная помощь для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает Управление коммуникаций Национальной полиции.

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"Участники группировки под прикрытием благотворительной организации с апреля этого года ввезли на территорию Украины 135 автомобилей для дальнейшей реализации в целях собственного обогащения", — сказано в сообщении

По данным следствия, организатором преступной осхемы был житель Днепра, учредивший благотворительную организацию. Он и его сообщники после начала российской военной агрессии выезжали за границу и под видом благотворительной деятельности и ввозили на территорию Украины автомобили, полученные в качестве гуманитарной помощи. В дальнейшем вместо того, чтобы передать транспортные ВСУ, злоумышленники продавали их.

В ходе оперативных действий полицейские провели оперативную закупку трех транспортных средств в Днепре. Установлено, что злоумышленники торговали автомобилями на территории Ивано-Франковской и Львовской областей.

В ходе 30 обысков по адресам проживания и деятельности фигурантов правоохранители изъяли 33 автомобиля, ввезенных на территорию Украины как гуманитарную помощь, а также другие доказательства их противоправной деятельности.

Следственные действия проводятся в рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 201-2 УК Украины (Незаконное использование в целях получения прибыли гуманитарной помощи, благотворительных пожертвований или безвозмездной помощи). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до семи лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее сотрудники Национальной полиции задержали двух жителей Львовской области, которые украли у волонтеров бронежилеты и бронеплиты перед отправкой на передовую.