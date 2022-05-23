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Львовские полицейские задержали воров, укравших бронежилеты на сумму полмиллиона гривен

Львовские полицейские задержали воров, укравших бронежилеты на сумму полмиллиона гривен
Фото: Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции задержали двух жителей Львовской области, которые украли у волонтеров бронежилеты и бронеплиты перед отправкой на передовую. Об этом сообщает отдел коммуникации Нацполиции во Львовской области.

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"22 мая в полицию поступило сообщение о похищении из складского помещения на улице Кульпарковской во Львове более сотни бронежилетов и бронеплит, которые должны были быть отправлены нашим воинам на передовую. На месте работали следователи и оперативники криминальной полиции Львовского районного управления полиции №2, а также оперативники уголовного розыска полиции Львовщины", - сказано в сообщении.

Правоохранители установили, что воры, сломали навесной замок и проникли на склад, а затем украли 30 бронежилетов и 73 бронеплит, принадлежащих общественной организации. Материальный ущерб оценивается в 450 тысяч гривен.

"Изучив видео с камер наблюдения и проведя другие оперативные мероприятия, полицейские установили личности злоумышленников, причастных к совершению кражи, двух жителей Яворовского района в возрасте 33 и 35 лет, и их местонахождение. Установлено также, что угнанные вещи они спрятали в гараже в одном из сел на территории Яворовского района", — говорится в сообщении.

Украденные бронежилеты и другие вещественные доказательства изъяты.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.185 (Кража, совершенная в условиях военного времени) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Черновицкой области, который незаконно переводил мужчин призывного возраста через границу.

Автор:
Степан Крьока