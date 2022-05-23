Львівські поліцейські затримали злодіїв, які вкрали бронежилети на суму півмільйона гривень

Співробітники Національної поліції затримали двох мешканців Львівщини, які вкрали у волонтерів бронежилети та бронеплити перед відправкою на передову. Про це повідомляє відділ комунікації Нацполіції у Львівській області.

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"22 травня до поліції надійшло повідомлення про викрадення зі складського приміщення на вулиці Кульпарківській у Львові понад сотню бронежилетів та бронепліт, які мали бути відправлені нашим воїнам на передову. На місці працювали слідчі та оперативники кримінальної поліції Львівського районного управління поліції №2, а також оперативники карного розшуку поліції Львівщини", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці встановили, що злодії, зламали навісний замок і проникли на склад, а потім вкрали 30 бронежилетів та 73 бронепліт, що належать громадській організації. Матеріальні збитки оцінюються в 450 тисяч гривень.

"Вивчивши відео з камер спостереження та провівши інші оперативні заходи, поліцейські встановили особи зловмисників, причетних до скоєння крадіжки, двох жителів Яворівського району у віці 33 та 35 років, та їхнє місцезнаходження. Встановлено також, що викрадені речі вони сховали в гаражі в одному з сіл на території Яворівського району", - йдеться у повідомленні.

Вкрадені бронежилети та інші речові докази вилучено.

Затриманим повідомили про підозру у скоєнні правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 (Крадіжка, вчинена в умовах воєнного часу) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі.

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