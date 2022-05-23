Правоохранители раскрыли на Буковине канал по незаконному переводу призывников через границу

Сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Черновицкой области, который незаконно переводил мужчин призывного возраста через границу. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

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"По данным следствия, буковинец наладил схему получения прибыли путем организации незаконной переправки за границу мужчин, которым, за неимением необходимых документов, запрещено покидать территорию Украины", - сказано в сообщении.

Согласно ему, в схему по переводу призывников через границу кроме организатора были привлечены еще двое его знакомых. Один из них является работником лесного хозяйства, граничащего с румынской границей.

За 10 тысяч евро подозреваемые организовали для трех военнообязанных переход в Румынию мимо пунктов пропуска. Участники схемы были разоблачены и задержаны на территории Черновицкого района вблизи госграницы.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер относительно задержаных.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи территориального управления ДБР, расположенного в городе Хмельницком, при оперативном сопровождении сотрудников Управления СБУ в Черновицкой области и 31 пограничного отряда имени генерал-хорунжего Александра Пилькевича.

Напомним, 18 мая в Одесской области сотрудники Национальной полиции задержали организатора схемы по переправке мужчин призывного возраста за границу.