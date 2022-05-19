В Одесской области полиция раскрыла канал по переправке призывников за границу

В Одесской области сотрудники Национальной полиции задержали организатора схемы по переправке мужчин призывного возраста за границу. Об этом сообщает департамент стратегических расследований Национальной полиции.

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Согласно сообщению, 18 мая полицейскими был задержан житель Одесской области, который помогал мужчинам призывного возраста беспрепятственно попасть за границу. Стоимость такой "услуги" составляла 2500 долларов. Подозреваемого задержали во время получения средств.

В настоящее время решается вопрос по сообщению ему о подозрении по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины. Также проводятся мероприятия по получению доказательств причастности его подельников к преступной «схеме» для привлечения всех к ответственности.

За незаконную переправку лиц через государственную границу Украины предусмотрена ответственность – лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

Напомним, во Львове 7 мая полиция задержала мужчину, организовавшего нелегальную переправку мужчин через границу в страны Евросоюза, требуя за эту услугу 7 тысяч долларов.