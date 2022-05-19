На Одещині поліція розкрила канал переведення призовників через кордон

На Одещині співробітники Національної поліції затримали організатора схеми з незаконного переведення чоловіків призовного віку через кордон. Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

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Згідно з повідомленням, 18 травня поліцейськими було затримано мешканця Одеської області, який допомагав чоловікам призовного віку безперешкодно потрапити за кордон. Вартість такої "послуги" становила 2500 доларів. Підозрюваного затримали під час отримання коштів.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України. Також проводяться заходи щодо отримання доказів причетності його спільників до злочинної «схеми» для притягнення всіх до відповідальності.

За незаконне переправлення осіб через державний кордон України передбачено відповідальність – позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

Нагадаємо, у Львові 7 травня поліція затримала чоловіка, який організував нелегальне переправлення чоловіків через кордон до країн Євросоюзу, вимагаючи за цю послугу 7 тисяч доларів.