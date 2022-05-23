Правоохоронці розкрили на Буковині канал із незаконного переведення призовників через кордон

Співробітники правоохоронних органів затримали мешканця Чернівецької області, який незаконно переводив чоловіків призовного віку через кордон. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

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"За даними слідства, буковинець налагодив схему отримання прибутку шляхом організації незаконного переправлення за кордон чоловіків, яким, через брак необхідних документів, заборонено залишати територію України", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, у схему з переведення призовників через кордон крім організатора було залучено ще двох його знайомих. Один із них є працівником лісового господарства, що межує з румунським кордоном.

За 10 тисяч євро підозрювані організували для трьох військовозобов'язаних перехід до Румунії повз пункти пропуску. Учасників схеми було викрито та затримано на території Чернівецького району поблизу держкордону.

Наразі вирішується питання щодо обрання заходів щодо затриманих.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі територіального управління ДБР, розташованого у місті Хмельницькому, під час оперативного супроводу працівників Управління СБУ у Чернівецькій області та 31 прикордонного загону імені генерал-хорунжого Олександра Пількевича.

Нагадаємо, 18 травня на Одещині співробітники Національної поліції затримали організатора схеми з переправки чоловіків призовного віку за кордон.