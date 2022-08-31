АТБ та "Сільпо" обурені звинуваченнями у продажі гумдопомоги після масових обшуків у Запоріжжі

Мережі супермаркетів АТБ та "Сільпо" спростовують звинувачення у продажі нібито розкраденої за участю керівництва Запорізької області та Запоріжжя гуманітарної допомоги.

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"Інформація, яка поширюється з боку одного з агентів НАБУ стосовно реалізації розкраденої у Запоріжжі гуманітарної продукції через магазини АТБ, не відповідає дійсності. Наведені у неї тези є неперевіреною інформацією, що свідомо вводять в оману клієнтів і партнерів компанії та широкий загал громадськості", - йдеться у заяві одного з рітейлерів.

В АТБ кажуть, що не мали та не мають жодних підписаних угод щодо постачання на реалізацію через свої магазини продуктів харчування та товарів першої необхідності гуманітарного спрямування від сторонніх постачальників.

"У свою чергу, корпорація АТБ неодноразово повідомляла громадськість про запуск додаткових імпортних поставок продуктів харчування та товарів першої необхідності з Польщі, країн Балтії, Туреччини, Чехії, Італії тощо. Ці товари, як і решту імпорту, компанія самостійно закуповує у західних партнерів-виробників та поставляє напряму до магазинів", - пояснили в компанії.

Там також зазначають, що за останні місяці отримали багато запитів з боку правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень щодо імовірного продажу гуманітарної продукції. Також контролюючими органами неоднарозово проводилися відповідні перевірки у магазинах мережі АТБ щодо цих підозр, але жодного факту реалізації гуманітарної продукції виявлено не було.

В АТБ також жорстко засудили будь-які дії чиновників щодо привласнення та нецільового використання гумдопомоги, назвавши їх "неприпустимими, ганебними та негідними високого звання громадянина України".

В свою чергу, в "Сільпо" також заявили, що занепокоєні та обурені бездоказовим звинуваченням в бік компанії від агента НАБУ щодо продажу гуманітарної допомоги у Запорізькій області.

"Ми не продаємо гумдопомогу в "Сільпо", а продаємо лише те, що офіційно закуповуємо за ринковими цінами у постачальників в Україні та за кордоном. Відповідно, ми звертаємося до НАБУ за деталями та роз’ясненнями і готові всіляко сприяти слідству", - додають в компанії.

Рітейлер погоджується з тим, що продаж гумдопомоги є неприпустимим у будь-який час, тим більше під час російського військового вторгнення, та підтримуює "відкритість і пильність у цій сфері".

"За шість місяців з початку великої війни ми домовилися з нашими іноземними партнерами про постачання 1333,7 тонни гуманітарної допомоги, яку в партнерстві з Мінсоцполітики та благодійним фондом за власний кошт завезли в Україну і роздали безкоштовно гостям в супермаркетах "Сільпо". Ми знаємо, скільки сил і ресурсів забирає пошук та логістика гумвантажів, тому нам особливо болить за необґрунтовані звинувачення", - заявили в компанії.

Нагадаємо, що напередодні контррозвідка Служби безпеки України та Національне антикорупційне бюро провели більше 20 обшуків у Запорізькій міській раді, Запорізькій обласній військовій адміністрації, у складських приміщеннях та за адресами проживання ймовірно причетних до розкрадання гумдопомоги осіб.

Після цього Євген Шевченко, відомий як "позаштатний агент НАБУ", заявив у себе в Facebook, що запорізькі посадовці розікрали в промислових масштабах майже всю гумдопомогу, яка надходила в регіон, і продавали її через торгівельні мережі АТБ і "Сільпо".

"Вся ця допомога призначалася для людей, для біженців, переселенців, а також для військових!!! Суми, про які йдеться - мільйони долларів США!!! А тепер знайомтесь із цими виродками: голова Запорізької ОВА Олександр Старух, заступниця голови Запорізької ОВА Злата Некрасова, депутат Запорізької обласної ради Віктор Щербина, секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв. Дивіться, які вони патріоти у "Фейсбуці" - всі з прапорцями... Готуйтесь до тюрьми, гниди!" - написав він.

Зокрема, за словам Шевченка, вказані особи підозрюються у тому, що за півроку розікрали 22 морські контейнери, 389 залізничних вагонів та 220 вантажних автомобілей з гумдопомогою.

"Питання №1 - а хто ж призначив Старуха, який був керівником цього злочинного угруповання, на посаду голови Запорізької ОВА? Відповідь: Андрій Єрмак - очільник Офісу президента України. Питання №2 - чи згадає за цей факт у своєму вечірньому зверненні президент Зеленський? Відповідь: ні, не згадає. Висновки робіть самі", - написав також він.