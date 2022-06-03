Продавала гуманітарну допомогу: очільниці громадської організації вручили підозру

На Закарпатті правоохоронці підозрюють голову громадської організації у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв.

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Про це повідомляє прес-служба Офісу Генерального прокурора України.

"За даними слідства, підозрювана продала військове спорядження, яке організація безкоштовно одержала від іноземних партнерів як гуманітарну допомогу. Зафіксовано випадки передачі громадянину необхідного для потреб ЗСУ екіпірування, за яке потрібно було сплатити грошові кошти відповідно до наданого переліку цін", - йдеться у повідомленні.

Також представники організації отримували гроші на особисті банківські рахунки, реквізити яких розміщені на офіційному сайті ГО. З 24 лютого на ці рахунки надійшло понад 3 млн грн. Частину коштів, які перераховували на підтримку ЗСУ, було спрямовано для одержання прибутку.

Зазначається, що протягом місяця підозрювана витратила 584 909 грн на закупівлю футболок і нанесення на них принтів із патріотичними гаслами. Прибуток з цих товарів ніяк не обліковувалися.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, СБУ ліквідувала масштабну схему розкрадання гуманітарної допомоги, яка призначалася українським захисникам. Ділки намагались незаконно продати понад 1 тис. бронежилетів на загальну суму понад 12 млн грн.