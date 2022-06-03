Продавала гуманитарную помощь: руководительнице общественной организации вручили подозрение

На Закарпатье правоохранители подозревают председательницу общественной организации в продаже товаров гуманитарной помощи и незаконном использовании благотворительных пожертвований.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, подозреваемая продала военное снаряжение, которое организация бесплатно получила от иностранных партнеров как гуманитарную помощь. Зафиксированы случаи передачи гражданину необходимой для нужд ВСУ экипировки, за которую нужно было уплатить денежные средства в соответствии с предоставленным перечнем цен", - говорится в сообщении.

Также представители организации получали деньги на личные банковские счета, реквизиты которых размещены на официальном сайте общественной организации. С 24 февраля на эти счета поступило более 3 млн. грн. Часть средств, перечисляемых на поддержку ВСУ, была направлена на получение прибыли.

Отмечается, что за месяц подозреваемая потратила 584 909 грн на закупку футболок и нанесение на них принтов с патриотическими лозунгами. Прибыль с этих продуктов никак не учитывалась.

На данный момент идет досудебное расследование.

Напомним, СБУ ликвидировала масштабную схему хищения гуманитарной помощи, назначаемую украинским защитникам. Дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.