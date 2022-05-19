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Преступность
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СБУ схватила чиновников на хищении помощи для ВСУ на 12 млн грн

СБУ схватила чиновников на хищении помощи для ВСУ на 12 млн грн

Сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая назначалась украинским защитникам, сообщила пресс-служба СБУ. Дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

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"Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны", – говорится в сообщении.

Но вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

"Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ", – добавили в СБУ.

На сегодняшний день правоохранители ищут остальные бронежилеты, а также устанавливают все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.

Напомним, что в начале мая во Львовской области СБУ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко.

Все они были задержаны по подозрению в хищении гуманитарной помощи.

Автор:
Максим Беркаль