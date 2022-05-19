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СБУ схватила чиновников на хищении помощи для ВСУ на 12 млн грн
Сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая назначалась украинским защитникам, сообщила пресс-служба СБУ. Дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.
"Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны", – говорится в сообщении.
Но вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.
"Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ", – добавили в СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
На сегодняшний день правоохранители ищут остальные бронежилеты, а также устанавливают все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.
Напомним, что в начале мая во Львовской области СБУ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко.
Все они были задержаны по подозрению в хищении гуманитарной помощи.