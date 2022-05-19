СБУ схватила чиновников на хищении помощи для ВСУ на 12 млн грн

Сотрудники Службы безопасности ликвидировали масштабную схему хищения гуманитарной помощи, которая назначалась украинским защитникам, сообщила пресс-служба СБУ. Дельцы пытались незаконно продать более 1 тыс. бронежилетов на общую сумму более 12 млн грн.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Эти средства защиты были изготовлены в Украине одной из общественных организаций, и через Черкасскую военную администрацию должны были быть переданы на нужды обороны", – говорится в сообщении.

Но вместо бесплатной передачи украинским защитникам, причастные чиновники пытались продать бронежилеты через аффилированные коммерческие структуры и сеть супермаркетов.

"Благодаря вмешательству СБУ в одной из торговых сетей была изъята часть этой продукции. Она будет передана в ВСУ", – добавили в СБУ.

На сегодняшний день правоохранители ищут остальные бронежилеты, а также устанавливают все обстоятельства и лица, причастные к противоправной схеме.

Напомним, что в начале мая во Львовской области СБУ задержала президента Международного Инвестиционного Офиса, бывшего главу Управления инвестиционной политики Львовской ОГА Романа Матиса и главного редактора издания Mind.UA Евгения Шпитко.

Все они были задержаны по подозрению в хищении гуманитарной помощи.