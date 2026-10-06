Две истории о грантах для бизнеса: как 250 тыс грн помогли одному предпринимателю, а другого привели в суд

Два украинских предпринимателя получили от государства по 250 тысяч гривен на собственное дело. Один увеличил производство и по-прежнему работает. Другая закрыла бизнес и теперь должна вернуть деньги по решению суда. Dilo описывает две истории о том, как работают гранты, какие возможности они дают и какие обязательства берут на себя предприниматели.

В Ужгороде Ярослав Пугинский делает лестницу из металла и дерева. В 2024 году он получил 250 тысяч гривен ветеранского гранта на развитие мастерской. Бизнес работает. Дорогую покупку за грантовые деньги мастер теперь считает ошибкой. В Киеве другая получательница гранта, Яна Бугай, открыла студию массажа. Через несколько месяцев она прекратила деятельность. В июле 2026 года суд решил взыскать с нее те же 250 тысяч гривен.

Это две истории о средствах, которые государство дает на создание или развитие бизнеса. Они показывают, что получение гранта это только начало. Далее следует обеспечить работу предприятия, выполнить обязательства перед работниками и уплачивать налоги. Пугинский рассказал о своем опыте специально для Dilo. История Бугай известна из материалов судебного дела.

История первая. От сварки в сарае до собственной мастерской

Когда Ярослав Пугинский вернулся из АТО в 2016 году, он начал заниматься сваркой. Его отец был сварщиком, а Ярослава привлекла работа с металлом. Сначала для мастерской не было места. Он работал дома, в небольшом сарае. Брался за все, что заказывали. Делал ворота, ограждения, навесы, мангалы, беседки.

После начала полномасштабного вторжения в 2022 году Ярослав снова пошел служить. Когда он вернулся домой, часть денег, которые сохранил во время службы, вложил в бизнес. Он арендовал здание в Ужгороде. Тогда же решил не брать случайные заказы и сосредоточился на одном изделии: это лестница с металлическим каркасом и деревянными ступенями и перилами. Так появился бренд Wood Metal .

"Человек, который хватается за все, по сути не умеет ничего". Так он объясняет, почему решил сузить специализацию.

На момент получения гранта у него уже были инструменты, сварочный стол, оборудование и опыт работы с заказчиками. Еще в 2017 году он воспользовался другой грантовой возможностью и получил сварочный аппарат австрийского производителя Fronius. 250 тысяч гривен, полученные в 2024 году, были деньгами не на запуск с нуля. Они пошли на расширение существующего дела.

Из этой суммы 210 тысяч гривен ушли на фрезерный станок. 31 тысяча гривен ушла на три месяца субаренды производственного помещения. Еще 9 тысяч гривен потратили на печать каталогов с примерами работ и ценами. Каталоги Ярослав показывает потенциальным клиентам, когда приезжает на замеры.

Он говорит, что оформить грант было проще, чем думал. Заявку подал через "Дію". Больше всего времени занял бизнес-план. Нужно было описать будущие доходы и расходы по периодам. По правилам ветеранской программы на грант в 250 тысяч гривен он должен создать одно рабочее место. Работника нашел через объявления на OLX. После нескольких собеседований пришел мужчина, учившийся работать с металлом. Он работает в мастерской до сих пор. Но именно необходимость регулярно платить другому зарплату стала самой сложной частью расширения.

Ярослав Пугинский

Заказы приходят неравномерно. В одни периоды мастерская загружена, а потом могут быть недели без работы. Раньше Ярослав мог переносить такие паузы сам. Теперь ответственность лежит и на работнике, которому необходима стабильная зарплата. Также была обнаружена ошибка в оборудовании. Фрезерный станок за 210 тысяч гривен имеет ручное управление. Пугинский говорит, что современные станки с числовым программным управлением выполняют часть операций быстрее. Они нуждаются в меньшем участии мастера. "Я взял неконкурентоспособное оборудование", признает он.

Вместе с тем, Ярослав не жалеет, что принял участие в грантовой программе.«Спасибо Богу за полученный грант и за то, что смог вернуться с войны живым», говорит он.

По его подсчетам, около 150 тысяч гривен из 250 тысяч гривен уже возмещены налогами и взносами, которые он платит в рамках бизнеса. Предприниматель надеется, что остальную сумму удастся покрыть в течение следующего года.

Это не означает, что он ежемесячно переводит государству часть гранта как выплату по кредиту. Соответствующие налоговые платежи учитываются при выполнении грантовых условий. "Налоги и так нужно платить", говорит он. Но сразу же предупреждает. Перед подачей заявки нужно быть готовым не только купить оборудование. Следует также обеспечивать работой наемных работников даже в слабые месяцы.

Вторая история. Студия Wings и требование возвращения гранта

В сотне километров от ужгородской мастерской, в Киеве, Яна Бугай хотела открыть массажный кабинет. В сентябре 2023 года она подала заявку на 250 тысяч гривен по программе "Собственное дело". Бизнес-план включал аренду помещения, покупку оборудования и рекламу.

В отличие от ветеранского гранта Пугинского, в ее договоре было обязательство создать два рабочих места. В конце декабря 2023 года Яна зарегистрировалась как предпринимательница. 25 января 2024 г. она получила грантовые средства на специальный счет.

В материалах судебного дела отмечается, что 60 тысяч гривен использовали на аренду помещения площадью 25 кв. м на пять месяцев. Еще 37 тысяч гривен потратили на массажный стол. 30 тысяч гривен ушло на вакуумно-роликовый аппарат. 20 тысяч гривен заплатили за рекламу. Остальные деньги направили на мебель, технику, косметические средства и другую оснастку.

И вот что было дальше. 30 августа 2024 представители Киевского городского центра занятости приехали для проверки. Они нашли студию массажа Wings. На дверях был указан график работы с 9:00 до 21:00. Но помещение было закрыто. На звонки никто не отвечал. Чиновники не смогли связаться со студией по телефону.

Позже стало известно, что Яна официально наняла двух работников 15 июля. Уже 8 августа их трудовые отношения закончились. 1 сентября 2024 г. она прекратила деятельность как физическое лицо-предприниматель. В декабре того же года центр занятости решил потребовать возвращения всего гранта. Когда средства не вернули, дело попало в суд.

Почему студия закрылась? Ответ Яны есть в письменном отзыве на иск. По словам предпринимателя, изложенными в судебном решении, постоянные воздушные тревоги и ракетные удары мешали работе заведения. Она также сказала, что ей нужно было ухаживать за ребенком, пострадавшим из-за войны. Яна объяснила, что по семейным обстоятельствам ей пришлось закрыть бизнес и уехать из опасного района.

Центр занятости не согласился с этими доводами. Он считал, что когда получатель гранта подписывала договор во время военного положения, она взяла на себя риски ведения бизнеса. 28 июля 2026 года Хозяйственный суд Черниговской области удовлетворил иск центра занятости. Суд решил взыскать с Яны Бугай 250 тысяч гривен гранта и 3750 гривен судебного сбора. Суд решил, что обязательства по рабочим местам не выполнили.

Одна сумма — разные обязательства

Оба предпринимателя получили по 250 тысяч гривен, но по разным программам. Пугинскому, как ветерану, нужно было создать одно рабочее место. Бугай по условиям микрогранта должна была создать два рабочих места, с требованием обеспечить трудоустройство на определенный договором срок. Само невыполнение этого условия стало ключевым в судебном деле.

Государственная служба занятости объясняет, что грантовая помощь требует выполнения бизнес-плана, создания рабочих мест и уплаты налогов. Если получатель не соблюдает обязательные условия, деньги могут потребовать вернуть. Уплаченные при работе налоги учитывают по правилам конкретной программы и договора. Но сами расходы по аренде или оборудованию не освобождают от других обязательств.

В случае Wood Metal эти условия соответствуют с работой мастерской. Ее владелец признает ошибки в выборе станка, а также трудности с постоянными заказами. В случае Wings помещение, оборудование и наемные работники не помогли сохранить бизнес, а невыполненный договор стал предметом судебного разбирательства.