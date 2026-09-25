71% предпринимателей не хватает финансовых знаний: что, по версии НБУ, должен уметь владелец малого бизнеса

Исследования показывают, что 71% украинских предпринимателей испытывают нехватку финансовых знаний. Они больше всего хотят понять, как избежать банкротства, куда правильно вкладывать деньги и как управлять денежными потоками.

Поэтому Нацбанк вместе со многими другими ведомствами, от МОН до Фонда гарантирования вкладов, создали специальную "Рамку финансовых компетентностей". Это звучит как нечто скучное и бюрократическое. На самом деле это просто понятный чек-лист. Он показывает, что должен уметь владелец бизнеса на каждом этапе, от первого ФЛП до привлечения инвесторов. Это не закон, не налоговое требование и не повод для штрафов. Это скорее дорожная карта для саморазвития и самооценки. Dilo подробно разбиралось, какие навыки государство считает нужным для современного владельца малого бизнеса.

Не путайте прибыль с деньгами на счете

Представьте, вы продали товар на миллион. В отчете показана только прибыль. Но зарплату людям нужно платить сегодня, а аренду завтра. Клиент говорит, что оплатит через два месяца. Поздравляем, у вас кассовый разрыв.

Рамка учит главному правилу: деньги в кассе и прибыль на бумаге это две разные вещи. На старте предприниматель должен четко понимать, сколько стоит содержание бизнеса, каковы постоянные затраты. Также нужно знать, сколько денег нужно, чтобы просто выжить до первых реальных доходов. Когда бизнес уже работает, в дело входит платежный календарь. Вы должны знать, кто должен вам, а кому должны вы. Необходимо четко планировать каждую неделю. Когда бизнес укрепляется, появляются маржа, рентабельность и понимание сезонности.

Практический вывод: выручка это еще не здоровье бизнеса. Главное знать, когда именно деньги поступят на счет и когда их нужно вернуть.

Понимать, когда бизнесу нужны инвестиции от других людей

Многие думают: "Возьму кредит, раскручусь и отдам". Но Рамка напоминает: чужие деньги это не подарок, а инструмент. Он может как помочь, так и навредить. Владелец должен понимать разницу между собственными сбережениями, банковским кредитом, грантом или деньгами партнера. Недостаточно просто знать, что существуют кредиты. Надо уметь считать действительную стоимость этих денег: проценты, скрытые комиссии, залог. Вы должны четко понимать, выдержит ли ваш бизнес такую долговую нагрузку.

Для более опытных игроков расширяется арсенал. Здесь появляются кредитные линии, овердрафты, лизинг, факторинг. Важно уметь реструктуризировать долги, если наступили трудные времена. А когда вы растете, появляются венчурные фонды и инвесторы.

Главное мнение: финансовая грамотность это не умение "выбить" кредит в банке. Это способность трезво оценить, действительно ли эти деньги вам сейчас нужны, и не съедят ли они всю вашу прибыль.

Когда масштаб растет, арифметики уже не хватает

Пока у вас одно кафе или небольшой магазин, достаточно калькулятора и тетради. Но если вы хотите открыть сеть или зайти на новый рынок, простой арифметики уже не хватает. Рамка говорит, что если вы растете, вы должны уметь смотреть в будущее на 2-3 года вперед и строить финансовые модели. Здесь появляются термины, которые чаще звучат в советах директоров крупных корпораций.

ROI (рентабельность инвестиций) показывает, сколько гривен вы получите с каждой вложенной гривны. NPV (чистая приведенная стоимость): нужно понимать, что 100 тысяч сегодня это не то же, что 100 тысяч через три года. Деньги со временем теряют ценность. LTV и CAC: сколько денег приносит один клиент за все время и сколько стоит привести его к вам.

Просто говоря, перед тем как открывать новый филиал, нужно не только мечтать о многих клиентах. Следует сосчитать на калькуляторе, когда эта инвестиция начнет приносить вам прибыль, а не забирать ваши ресурсы.

Финансовые риски – это не только курс валют

Когда слышишь "финансовые риски", сразу думаешь о скачках доллара. Но для малого бизнеса подлинная опасность находится рядом. Это клиент, взявший товар и пропавший. Это поставщик, нарушивший все сроки. Это когда 80% вашего дохода приносит один единственный заказчик и вдруг он переходит к конкурентам. Рамка учит защищаться от этого с первого дня. Для этого требуются четкие договоры, предоплата и проверка партнеров. Когда бизнес растет, риск-менеджмент становится сложнее. Вы должны распределять клиентскую базу, чтобы не зависеть от одного крупного клиента и создавать резервные планы.

И здесь мы подходим к болезненному. По статистике, только 16,3% предпринимателей страхуют свой бизнес. Хотя Рамка говорит, что страхование это не только о "если сгорит склад". Это о защите от поломки ключевого оборудования, ответственности перед клиентами и даже о страховании самого владельца, если на нем держится весь процесс.

Для украинского бизнеса финансовая грамотность также касается войны

Украинская рамка создавалась на основе мировых стандартов, но со строгой поправкой на нашу реальность. Поэтому в нем есть уникальный блок, военные риски. Современный украинский предприниматель должен предусматривать ситуации, которым в европейских учебниках не дают советов. Что делать, если склад может оказаться под угрозой? Как действовать во время блекаута, когда из-за отсутствия света портятся продукты на тысячи гривен, а терминалы не принимают карты?

Рамка советует иметь запасные каналы связи, других поставщиков из разных регионов и финансовую подушку. Во время войны это уже не просто сбережения, а система выживания бизнеса. Еще один важный навык — уметь оценить, нужно ли эвакуировать оборудование, и знать, какие государственные программы или страховые продукты есть именно для военных рисков.

От бухгалтерии к управлению капиталом

Этот документ охватывает весь путь компании. Он начинается с идеи и первого ФОПа, а дальше ведет к стабильности, продаже бизнеса или, не дай бог, банкротства. И главная фишка в том, что ваши навыки должны расти вместе с бизнесом. На старте вам достаточно знать, как открыть счет, сосчитать расходы и не попасть на штрафы. Когда бизнес стабилизируется, вы учитесь управлять долгами и кассовыми разрывами. А когда выходите на новый уровень, вы уже мыслите категориями инвестиций и капитала.

Так что финансовая грамотность сегодня это не просто "вовремя сдать отчетность налоговой". Это понимание, откуда берутся деньги, как они работают на вас и что может их уничтожить.

К слову, НБУ планирует запустить удобный интерактивный инструмент. Вы сможете выбрать свой этап развития, пройти тест и составить личный план обучения. В современных условиях приходится учиться всю жизнь.