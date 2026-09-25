71% підприємців бракує фінансових знань: що, за версією НБУ, повинен уміти власник малого бізнесу

Дослідження показують, що 71% українських підприємців відчувають нестачу фінансових знань. Вони найбільше хочуть зрозуміти, як уникнути банкрутства, куди правильно вкладати гроші і як керувати грошовими потоками.

Тому Нацбанк разом із багатьма іншими відомствами, від МОН до Фонду гарантування вкладів, створили спеціальну “Рамку фінансових компетентностей”. Це звучить як щось нудне і бюрократичне. Насправді це просто зрозумілий чек-лист. Він показує, що має вміти власник бізнесу на кожному етапі, від першого ФОПа до залучення інвесторів. Це не закон, не податкова вимога і не привід для штрафів. Це скоріше дорожня карта для саморозвитку і самооцінки. Dilo детально розбиралося, які навички держава вважає потрібними для сучасного власника малого бізнесу.

Не плутайте прибуток з грошима на рахунку

Уявіть, що ви продали товар на мільйон. У звіті показано тільки прибуток. Але зарплату людям треба платити сьогодні, а оренду завтра. Клієнт каже, що оплатить через два місяці. Вітаємо, у вас касовий розрив.

Рамка вчить головному правилу: гроші в касі та прибуток на папері це дві різні речі. На старті підприємець має чітко розуміти, скільки коштує утримання бізнесу, які є постійні витрати. Також потрібно знати, скільки грошей потрібно, щоб просто вижити до перших реальних доходів. Коли бізнес вже працює, у справу входить платіжний календар. Ви повинні знати, хто винен вам, тобто дебіторка, а кому винні ви, тобто кредиторка. Потрібно чітко планувати кожен тиждень. Коли бізнес зміцнюється, з’являються маржа, рентабельність і розуміння сезонності.

Практичний висновок: виручка це ще не здоров'я бізнесу. Головне знати, коли саме гроші надійдуть на рахунок і коли їх потрібно буде повернути.

Розуміти, коли бізнесу потрібні інвестиції від інших людей

Багато хто думає: “Візьму кредит, розкручуся і віддам”. Але Рамка нагадує: чужі гроші це не подарунок, а інструмент. Він може як допомогти, так і нашкодити. Власник має розуміти різницю між власними заощадженнями, банківським кредитом, грантом чи грошима партнера. Недостатньо просто знати, що кредити існують. Треба вміти рахувати справжню вартість цих грошей: відсотки, приховані комісії, заставу. Ви маєте чітко розуміти, чи витримає ваш бізнес таке боргове навантаження.

Для більш досвідчених гравців арсенал розширюється. Тут з’являються кредитні лінії, овердрафти, лізинг, факторинг. Важливо вміти реструктуризувати борги, якщо настали важкі часи. А коли ви зростаєте, з’являються венчурні фонди та інвестори.

Головна думка: фінансова грамотність це не вміння “вибити” кредит у банку. Це здатність тверезо оцінити, чи справді ці гроші вам зараз потрібні, і чи не з'їдять вони весь ваш прибуток.

Коли масштаб зростає, арифметики вже не вистачає

Поки у вас одна кав'ярня чи невеликий магазин, достатньо калькулятора і зошита. Але якщо ви хочете відкрити мережу або зайти на новий ринок, простої арифметики вже не вистачає. Рамка каже, що якщо ви зростаєте, ви маєте вміти дивитися у майбутнє на 2-3 роки вперед і будувати фінансові моделі. Тут з'являються терміни, які частіше звучать у радах директорів великих корпорацій.

ROI (рентабельність інвестицій) показує, скільки гривень ви отримаєте з кожної вкладеної гривні. NPV (чиста приведена вартість): потрібно розуміти, що 100 тисяч сьогодні це не те саме, що 100 тисяч через три роки. Гроші з часом втрачають цінність. LTV та CAC: скільки грошей приносить один клієнт за весь час, і скільки коштує привести його до вас.

Просто кажучи, перед тим як відкривати нову філію, потрібно не тільки мріяти про багато клієнтів. Варто порахувати на калькуляторі, коли ця інвестиція почне приносити вам прибуток, а не забирати ваші ресурси.

Фінансові ризики це не лише курс валют

Коли чуєш “фінансові ризики”, відразу думаєш про стрибки долара. Але для малого бізнесу справжня небезпека знаходиться поруч. Це клієнт, який узяв товар і зник. Це постачальник, який порушив усі терміни. Це коли 80% вашого доходу приносить один єдиний замовник, і раптом він переходить до конкурентів. Рамка вчить захищатися від цього з першого дня. Для цього потрібні чіткі договори, передоплата та перевірка партнерів. Коли бізнес зростає, ризик-менеджмент стає складнішим. Ви маєте розподіляти клієнтську базу, щоб не залежати від одного великого клієнта, і створювати резервні плани.

І тут ми підходимо до болючого. За статистикою, лише 16,3% підприємців страхують свій бізнес. Хоча Рамка говорить, що страхування це не лише про “якщо згорить склад”. Це про захист від поломки ключового обладнання, про відповідальність перед клієнтами і навіть про страхування самого власника, якщо на ньому тримається весь процес.

Для українського бізнесу фінансова грамотність також стосується війни

Українська Рамка створювалася на основі світових стандартів, але з суворою поправкою на нашу реальність. Тому в ній є унікальний блок, воєнні ризики. Сучасний український підприємець має передбачати ситуації, для яких у європейських підручниках не дають порад. Що робити, якщо склад може опинитися під загрозою? Як діяти під час блекауту, коли через відсутність світла псуються продукти на тисячі гривень, а термінали не приймають картки?

Рамка радить мати запасні канали зв'язку, інших постачальників з різних регіонів і фінансову “подушку”. У часи війни це вже не просто заощадження, а система виживання бізнесу. Ще одна важлива навичка — вміти оцінити, чи треба евакуювати обладнання, і знати, які є державні програми або страхові продукти саме для воєнних ризиків.

Від бухгалтерії до управління капіталом

Цей документ охоплює весь шлях компанії. Він починається з ідеї та першого ФОПа, а далі веде до стабільності, продажу бізнесу або, не дай боже, банкрутства. І головна фішка в тому, що ваші навички мають зростати разом із бізнесом. На старті вам достатньо знати, як відкрити рахунок, порахувати витрати і не потрапити на штрафи. Коли бізнес стабілізується, ви вчитеся керувати боргами і касовими розривами. А коли виходите на новий рівень, ви вже мислите категоріями інвестицій і капіталу.

Тож фінансова грамотність сьогодні це не просто “вчасно здати звітність податковій”. Це розуміння того, звідки беруться гроші, як вони працюють на вас і що може їх знищити.

До речі, НБУ планує запустити зручний інтерактивний інструмент. Ви зможете обрати свій етап розвитку, пройти тест і скласти особистий план навчання. У сучасних умовах доводиться вчитися все життя.