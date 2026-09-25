Що стримує інвестиції в Україні: бізнес назвав основні перешкоди

Воєнні ризики залишаються головною перешкодою для відкриття та розширення бізнесу в Україні — їх назвали 75% опитаних компаній. Водночас найбільш затребуваними інструментами для нових інвестицій бізнес вважає гарантії захисту капіталу та страхування воєнних і політичних ризиків.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева.

За результатами дослідження, 45% респондентів серед перешкод для відкриття або розширення бізнесу назвали обмежений доступ до фінансування чи страхування, ще 40% — економічну невизначеність.

Серед інших проблем компанії вказували на корупцію, недоліки судової системи та захисту прав, а також регуляторну нестабільність.

Що бізнес вважає необхідним для інвестицій

Гарантії захисту інвестицій назвали необхідними 66,5% опитаних. Страхування воєнних і політичних ризиків підтримали 63,2%, пільгове фінансування та кредитування — 47,4%.

Також компанії очікують спрощення регуляторних процедур та доступу до програм відбудови й державних закупівель.

Найбільший потенціал для інвестицій респонденти бачать в енергетиці, оборонній промисловості, ІТ, будівництві, сільському господарстві, логістиці та інфраструктурі.

Результати опитування показують, що для залучення капіталу самого попиту на інвестиції недостатньо: для бізнесу ключовим залишається можливість захистити вкладені кошти від воєнних ризиків та отримати доступ до фінансування.

Нагадаємо, раніше учасники ринку оцінювали потребу України у страхуванні бізнесу від війни приблизно у €5 млрд. Для багатьох компаній таке покриття вже стало однією з базових умов для запуску нових інвестиційних проєктів.