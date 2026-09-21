Кадровий голод посилюється: 69% бізнесу не вистачає працівників

У серпні 69% українських промислових підприємств назвали брак працівників головною перешкодою для роботи. Водночас половину бізнесу турбує зростання цін, а вже 48% компаній вказують на небезпеку ведення діяльності.

Про це інформує Dilo з посиланням на результати щомісячного опитування Інституту економічних досліджень, яке охопило 465 підприємств різного розміру.

Проблема кадрового дефіциту посилилася після невеликого покращення у липні. Частка компаній, які скаржаться на нестачу робочої сили, зросла з 66% до 69%.

За словами старшого наукового співробітника ІЕД Євгена Ангела, брак працівників залишається головною перешкодою для підприємств уже близько двох років.

Частка компаній, яким стало складніше знайти кваліфікованих працівників, за місяць збільшилася з 54,3% до 58,1%. Проблеми з пошуком некваліфікованих кадрів мають 36,4% підприємств проти 34,4% у липні.

При цьому бізнес не очікує помітного розширення штатів найближчими місяцями. Збільшувати кількість працівників планують лише 2,6% компаній, тоді як 8,2% очікують скорочення. Ще 3,4% можуть відправити співробітників у вимушені відпустки.

Небезпека стала проблемою майже для половини бізнесу

Другою найбільшою перешкодою залишається подорожчання сировини, матеріалів і товарів. На нього вказали 50% підприємств, хоча у липні таких було 57%.

Натомість проблема небезпеки роботи продовжує посилюватися. За місяць її частка зросла з 44% до 48%.

Найчастіше на ризики для роботи вказували середні та великі підприємства. У Київській, Запорізькій, Дніпропетровській та Рівненській областях небезпечні умови назвали перешкодою понад 80% опитаних компаній.

Зниження попиту на продукцію та послуги турбує 27% підприємств проти 33% місяцем раніше. На складнощі з перевезенням сировини та готової продукції вказали 26%, а на розрив ланцюгів постачання — 19%.

Перебої з електро-, водо- та теплопостачанням назвали проблемою 9% підприємств.

Бізнес погіршив оцінки економічної політики уряду

У серпні частка підприємств, які позитивно оцінюють економічну політику уряду, знизилася з 8% до 5%. Нейтральні оцінки скоротилися з 65% до 60%, а негативні зросли з 23% до 29%.

Йдеться про оцінки учасників опитування ІЕД, а не про загальну оцінку українського бізнесу.

Додамо, через нестачу працівників українські компанії вже змінюють підходи до найму: роботодавці частіше підвищують зарплати та використовують додаткові стимули, щоб залучати й утримувати персонал.