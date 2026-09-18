Український бізнес погіршив оцінку своєї активності після двох місяців зростання

Український бізнес у серпні погіршив оцінку поточної ділової активності після двох місяців зростання. Індекс відновлення ділової активності ІЕД знизився з -0,11 до -0,16, а середня тривалість портфеля нових замовлень скоротилася до 2,6 місяця.

Як пише Dilo, про це повідомляє пресслужба ІЕД.

Ділова активність в Україні знизилася

Частка компаній, які оцінюють свою ділову активність як гіршу, ніж рік тому, зросла з 18,5% до 24,3%. Водночас частка підприємств, які зафіксували покращення, майже не змінилася - 8,3% проти 7,7% у липні. Частка тих, хто не помітив змін, скоротилася з 73,8% до 67,4%.

За словами виконавчої директорки ІЕД Оксани Кузяків, найбільше значення ІВДА знизилося серед мікропідприємств. Погіршення також зафіксували малі, середні та великі компанії, хоча у великого бізнесу воно було менш помітним.

Завантаженість підприємств

Завантаженість виробничих потужностей у серпні суттєво не змінилася порівняно з довоєнним рівнем. Водночас частка підприємств, які працюють майже на повну потужність, скоротилася з 58% до 55%.

Частка компаній із завантаженістю на рівні 50–74% зросла з 21% до 24%. Підприємства, які працюють на 100% потужності, як і раніше, становили 6%, а частка тих, хто взагалі не працює, третій місяць поспіль залишилася на рівні 3%.

Бізнес обережніше оцінює перспективи

Невизначеність щодо майбутнього бізнесу на різних часових горизонтах у серпні залишалася майже незмінною або дещо зросла.

На найближчі шість місяців невизначеність щодо загальноекономічного середовища скоротилася, тоді як оцінка фінансово-економічної ситуації на підприємствах істотно не змінилася. Водночас самі оцінки та очікування бізнесу на цей період погіршилися.

На горизонті двох років частка підприємств, які не змогли спрогнозувати ситуацію зі своєю діяльністю, майже не змінилася - 40% у серпні проти 40,5% у липні.

Водночас індекс очікуваних змін ділової активності на два роки знизився більш ніж утричі - з 0,1 до 0,03. Він залишається позитивним, однак бізнес дедалі частіше обирає стратегію збереження наявних позицій.

Частка підприємств, які планують розширювати діяльність, скоротилася з 11,6% до 8%, тоді як частка тих, хто очікує її звуження, зросла з 1,5% до 5,3%. Частка компаній, які не планують змін, майже не змінилася - 86,7% проти 86,9% у липні.

Виробництво та експорт

У виробничому секторі серпень також приніс погіршення після двох місяців зростання. Частка підприємств, які нарощували виробництво, зменшилася з 28,7% до 27,6%, а частка тих, хто скорочував обсяги, зросла з 12,3% до 15,6%.

Очікування щодо виробництва на найближчі 3–4 місяці також стали гіршими.

Експортні показники змінилися незначно. Частка підприємств, які повідомили про зростання експорту, становила 30,3% проти 29,5% у липні. Водночас частка компаній зі скороченням експорту зросла з 14,3% до 19,7%.

Погіршилися й очікування на найближчі три місяці: частка підприємств, які прогнозують зростання експорту, зменшилася з 27,8% до 26,4%, тоді як частка тих, хто очікує скорочення, зросла з 2,5% до 7,4%.

Портфель замовлень скорочується

Середня тривалість забезпеченості підприємств новими замовленнями у серпні скоротилася з 2,9 до 2,6 місяця.

Основною причиною стало збільшення частки компаній із портфелем замовлень лише на 1–2 місяці - з 31% до 41%. Натомість частка підприємств, забезпечених замовленнями на 3–5 місяців, скоротилася з 25% до 17%.

Частка компаній, які мають замовлення щонайменше на рік, залишилася на рівні 4%.

Найдовший портфель замовлень мають підприємства хімічної промисловості - 3,2 місяця. У деревообробній галузі та виробництві металу й металовиробів цей показник становить 3,1 місяця. Найкоротший портфель — у поліграфічній галузі, 1,8 місяця.

Бізнес очікує зростання цін

У серпні суттєво погіршилися очікування підприємств щодо цін.

Частка компаній, які прогнозують зростання вартості сировини та матеріалів у найближчі три місяці, збільшилася з 44,7% до 54,5%. Щодо готової продукції частка підприємств, які очікують підвищення цін, зросла з 43% до 52,8%.

Завершення війни залишається головним очікуванням бізнесу

Головною подією, якої очікує український бізнес, залишається закінчення війни. У серпні цей варіант назвали важливим 85% опитаних. Для порівняння, у січні показник становив 89%.

«Найбільш очікуваним заходом є закінчення війни із показником у 85%. Це корелює з усіма іншими даними. На все наше життя і, власне, на діяльність бізнесу впливає війна», — зазначила Кузяків.

На друге місце серед бажаних кроків піднялося бронювання працівників від мобілізації - його назвали важливим 28% респондентів проти 27% у липні. Це відбувалося на тлі активного перепідтвердження статусу критичності підприємств.

Третю позицію посіло зниження податків - 24% проти 25% місяцем раніше.

Водночас очікування щодо захисту та відновлення енергосистеми України суттєво знизилося - з 35% до 19%.

Серед інших важливих для бізнесу заходів - зменшення корупції (22%) та фінансова допомога постраждалим і зруйнованим підприємствам (20%).

Очікування щодо спрощення законодавчих вимог до бізнесу, тобто дерегуляції, залишилося на рівні 15%. Водночас на 6 процентних пунктів зросла частка підприємств, які вважають, що страхування воєнних ризиків сприятиме покращенню умов ведення бізнесу.

Опитування New Monthly Enterprises Survey (NRES) ІЕД проводить щомісяця з травня 2022 року. У ньому беруть участь до 500 українських промислових підприємств, розташованих у 21 із 27 регіонів України.

Нагадаємо, майже весь опитаний український бізнес закладає у плани на 2027 рік сценарій продовження війни. Водночас 39% компаній очікують погіршення динаміки бізнесу, а реалізовувати нові масштабні інвестиційні проєкти планують лише 3% респондентів.