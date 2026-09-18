Украинский бизнес ухудшил оценку своей активности после двух месяцев роста

Украинский бизнес в августе ухудшил оценку текущей деловой активности после двух месяцев роста. Индекс возобновления деловой активности ИЭД снизился с –0,11 до –0,16, а средняя продолжительность портфеля новых заказов сократилась до 2,6 месяца.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба ИЭД.

Деловая активность в Украине снизилась

Доля компаний, оценивающих свою деловую активность как худшую, чем год назад, выросла с 18,5% до 24,3% . В то же время доля предприятий, зафиксировавших улучшение, почти не изменилась – 8,3% против 7,7% в июле. Доля не заметивших изменений сократилась с 73,8% до 67,4%.

По словам исполнительного директора ИЭД Оксаны Кузяков, наибольшее значение ИВДА снизилось среди микропредприятий. Ухудшение также зафиксировали малые, средние и крупные компании, хотя у крупного бизнеса оно было менее заметным.

Загруженность предприятий

Загруженность производственных мощностей в августе существенно не изменилась по сравнению с довоенным уровнем. В то же время доля предприятий, работающих почти на полную мощность, сократилась с 58 до 55%.

Доля компаний с загруженностью на уровне 50–74% выросла с 21% до 24%. Предприятия, работающие на 100% мощности, по-прежнему составляли 6%, а доля вообще не работающих третий месяц подряд осталась на уровне 3%.

Бизнес осторожнее оценивает перспективы

Неопределенность будущего бизнеса на разных временных горизонтах в августе оставалась почти неизменной или несколько возросла.

На ближайшие шесть месяцев неопределенность по общеэкономической среде сократилась, тогда как оценка финансово-экономической ситуации на предприятиях существенно не изменилась. В то же время, сами оценки и ожидания бизнеса на этот период ухудшились.

На горизонте двух лет доля предприятий, которые не смогли спрогнозировать ситуацию со своей деятельностью, почти не изменилась – 40% в августе против 40,5% в июле.

В то же время индекс ожидаемых изменений деловой активности на два года снизился более чем в три раза - с 0,1 до 0,03 . Он остается положительным, однако бизнес все чаще выбирает стратегию сохранения существующих позиций.

Доля предприятий, планирующих расширять деятельность, сократилась с 11,6% до 8% , тогда как доля ожидающих ее сужения возросла с 1,5% до 5,3%. Доля компаний, не планирующих изменений, почти не изменилась – 86,7% против 86,9% в июле.

Производство и экспорт

В производственном секторе август также принес ухудшение после двух месяцев роста. Доля предприятий, которые наращивали производство, уменьшилась с 28,7% до 27,6%, а доля сокращавших объемы выросла с 12,3% до 15,6%.

Ожидания производства на ближайшие 3–4 месяца также стали хуже.

Экспортные показатели изменились незначительно. Доля предприятий, сообщивших о росте экспорта, составила 30,3% против 29,5% в июле. В то же время доля компаний по сокращению экспорта возросла с 14,3% до 19,7%.

Ухудшились и ожидания на ближайшие три месяца: доля предприятий, прогнозирующих рост экспорта, уменьшилась с 27,8% до 26,4% , тогда как доля ожидающих сокращения выросла с 2,5% до 7,4%.

Портфель заказов сокращается

Средняя продолжительность обеспеченности предприятий новыми заказами в августе сократилась с 2,9 до 2,6 месяцев.

Основной причиной стало увеличение доли компаний с портфелем заказов всего на 1–2 месяца – с 31% до 41%. Зато доля предприятий, обеспеченных заказами на 3–5 месяцев, сократилась с 25% до 17%.

Доля компаний, имеющих заказы по меньшей мере в год, осталась на уровне 4%.

Самый длинный портфель заказов имеют предприятия химической промышленности - 3,2 месяца . В деревообрабатывающей отрасли и производстве металла и метизов этот показатель составляет 3,1 месяца. Самый короткий портфель – в полиграфической отрасли, 1,8 месяца.

Бизнес ожидает роста цен

В августе существенно ухудшились ожидания предприятий по ценам.

Доля компаний, прогнозирующих рост стоимости сырья и материалов в ближайшие три месяца, увеличилась с 44,7% до 54,5%. Что касается готовой продукции, то доля предприятий, ожидающих повышения цен, выросла с 43% до 52,8%.

Завершение войны остается главным ожиданием бизнеса

Главным событием, которое ожидает украинский бизнес, остается окончание войны . В августе этот вариант назвали важным 85% опрошенных. Для сравнения, в январе показатель составил 89%.

"Самой ожидаемой мерой является окончание войны с показателем в 85%. Это коррелирует со всеми другими данными. На всю нашу жизнь и собственно на деятельность бизнеса влияет война", - отметила Кузяков.

На второе место среди желаемых шагов поднялось бронирование работников от мобилизации – его назвали важным 28% респондентов против 27% в июле. Это происходило на фоне активного переподтверждения статуса критичности предприятий.

Третью позицию заняло снижение налогов – 24% против 25% месяцем ранее.

В то же время ожидание защиты и восстановления энергосистемы Украины существенно снизилось - с 35% до 19%.

Среди других важных для бизнеса мер – уменьшение коррупции (22%) и финансовая помощь пострадавшим и разрушенным предприятиям (20%).

Ожидание упрощения законодательных требований к бизнесу, то есть дерегуляции, осталось на уровне 15%. В то же время, на 6 процентных пунктов выросла доля предприятий, которые считают, что страхование военных рисков будет способствовать улучшению условий ведения бизнеса.

Опрос New Monthly Enterprises Survey (NRES) ИЭД проводит ежемесячно с мая 2022 года. В нем принимают участие около 500 украинских промышленных предприятий, расположенных в 21 из 27 регионов Украины.

Напомним, что почти весь опрошенный украинский бизнес закладывает в планы на 2027 год сценарий продолжения войны. В то же время, 39% компаний ожидают ухудшения динамики бизнеса, а реализовывать новые масштабные инвестиционные проекты планируют только 3% респондентов.