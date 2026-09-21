Кадровый голод усиливается: 69% бизнеса не хватает работников

В августе 69% украинских промышленных предприятий назвали нехватку работников главным препятствием для работы. В то же время, половину бизнеса беспокоит рост цен, а уже 48% компаний указывают на опасность ведения деятельности.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на результаты ежемесячного опроса Института экономических исследований, охватившего 465 предприятий разного размера.

Проблема кадрового дефицита усугубилась после небольшого улучшения в июле. Доля компаний, жалующихся на нехватку рабочей силы, выросла с 66% до 69%.

По словам старшего научного сотрудника ИЭД Евгения Ангела, нехватка работников остается главным препятствием для предприятий уже около двух лет.

Доля компаний, которым стало сложнее обнаружить квалифицированных работников, за месяц увеличилась с 54,3% до 58,1%. Проблемы с поиском неквалифицированных кадров испытывают 36,4% предприятий против 34,4% в июле.

При этом бизнес не ожидает заметного расширения штатов в ближайшие месяцы. Увеличивать количество работников планируют только 2,6% компаний, в то время как 8,2% ожидают сокращения. Еще 3,4% могут отправить сотрудников в вынужденные отпуска.

Опасность стала проблемой почти половины бизнеса

Вторым наибольшим препятствием остается удорожание сырья, материалов и товаров. На него указали 50% предприятий, хотя в июле таких было 57%.

Зато проблема опасности работы продолжает усугубляться. За месяц ее доля выросла с 44% до 48%.

Чаще всего на риски работы указывали средние и крупные предприятия. В Киевской, Запорожской, Днепропетровской и Ровенской областях опасные условия назвали помехой более 80% опрошенных компаний.

Снижение спроса на продукцию и услуги беспокоит 27% предприятий по сравнению с 33% месяцем ранее. На сложности с перевозкой сырья и готовой продукции указали 26%, а на разрыв цепей снабжения – 19%.

Перебои с электро-, водо- и теплоснабжением назвали проблемой 9% предприятий.

Бизнес ухудшил оценки экономической политики правительства

В августе доля предприятий, положительно оценивающих экономическую политику правительства, снизилась с 8% до 5%. Нейтральные оценки сократились с 65% до 60%, а отрицательные выросли с 23% до 29%.

Речь идет об оценках участников опроса ИЭД, а не об общей оценке украинского бизнеса.

Добавим, из-за нехватки работников украинские компании уже изменяют подходы к найму : работодатели чаще повышают зарплаты и используют дополнительные стимулы, чтобы привлекать и удерживать персонал.