Украинские компании изменяют правила найма из-за нехватки работников

В условиях полномасштабной войны украинский рынок труда сталкивается с растущим дефицитом кадров. Работодатели ожидают дальнейшего обострения проблемы и уже адаптируют стратегии найма: повышают зарплаты, расширяют круг кандидатов и предлагают дополнительные стимулы для привлечения и удержания работников.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос работодателей исследователями OLX Работа и Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА). Целью было проанализировать, что усугубляет кадровый кризис и как компании советуют себе с поиском и удержанием талантливых работников.

Кадровый кризис: как бизнес оценивает ситуацию на рынке труда

Дефицит кадров становится все более ощутимой проблемой для украинского бизнеса. По результатам исследования, 78% компаний заявили, что уже испытывают нехватку работников в своей отрасли. Для сравнения, в 2025 году о такой проблеме сообщали 60% респондентов.

Чаще всего компании связывают кадровый дефицит с последствиями мобилизации и трудностями в трудоустройстве мужчин – эту причину назвали 69% опрошенных. Еще 61% респондентов считают одним из главных факторов трудовую миграцию за границу, что на 33 процентных пункта больше, чем в прошлом. Кроме того, 37% бизнесов сообщили об острой нехватке квалифицированных специалистов.

Значительно возросла доля работодателей, связывающих дефицит кадров с трудовой миграцией украинцев за границу. Дополнительное влияние на рынок труда, по мнению бизнеса, оказало и введение возможности выезда за границу для мужчин в возрасте 18-22 лет.

Разрешение на выезд мужчин 18-22 лет усилило кадровые вызовы для бизнеса

Введенные в августе 2025 года изменения, расширившие возможности выезда за границу для мужчин 18-22 лет, стали дополнительным фактором влияния на украинский рынок труда. Больше всего это почувствовали компании, традиционно привлекающие молодежь на начальные должности.

По результатам исследования, 41% работодателей уже заметили ощутимое влияние этих изменений на кадровую ситуацию, еще 16% говорят о частичном эффекте. В то же время, 29% опрошенных не зафиксировали никаких изменений, а 14% не смогли оценить их влияние.

Среди компаний, отметивших последствия нововведения, 68% сообщили об увеличении количества увольнений среди молодых работников. Еще 66% отметили, что найти кандидатов до 22 лет стало сложнее, а 64% зафиксировали сокращение количества отзывов на вакансии.

Кроме того, работодатели обращают внимание на изменение ожиданий молодых кандидатов. В частности, около 30% респондентов сообщили о росте зарплатных ожиданий среди претендентов до 22 лет, а также об ухудшении качества кандидатов на стартовые позиции.

По состоянию на 2026 молодые мужчины до 22 лет остаются незначительной частью персонала украинских компаний. У 39% опрошенных организаций их доля составляет менее 10%, а у 39% компаний таких работников нет вообще.

Зарплаты растут: бизнес активнее повышает оплату труда из-за дефицита кадров

Чтобы удержать работников и привлечь новых специалистов в условиях кадрового дефицита, компании все чаще пересматривают уровень оплаты труда. В то же время, темпы и масштабы повышений отличаются от предыдущего года.

Если в 2025 году об увеличении зарплат сообщили 58% компаний, то в 2026 году этот показатель вырос до 72%. Изменились и сами размеры повышений: в прошлом году чаще всего работодатели говорили о росте окладов до 10% (35% опрошенных), в то время как в 2026 году наибольшая доля бизнесов – 30% – повысила зарплаты на 11-22%.

В то же время количество компаний, вынужденных сокращать выплаты, заметно уменьшилось. В 2026 году о снижении зарплат сообщили только 5% работодателей против 15% в 2025 году, что свидетельствует о постепенном восстановлении стабильности на рынке труда.

Однако оценки работников несколько отличаются от позиции бизнеса. По результатам опроса, 51% кандидатов отметили, что не получали повышения зарплаты за последний год. В то же время, 39% опрошенных сообщили о росте дохода на 10% и более.

Как бизнес адаптируется к кадровому дефициту

Повышение зарплат остается одним из главных инструментов борьбы за работников, однако компании используют и дополнительные способы привлечения и удержания персонала. В условиях миграции, демографических изменений и недостатка специалистов работодатели все чаще готовы инвестировать в подготовку новых кадров.

В частности, 50% опрошенных компаний готовы нанимать работников без опыта, а 37% рассматривают привлечение молодых специалистов с последующим обучением на рабочем месте. Это свидетельствует об изменении подхода бизнеса: работодатели все чаще готовы самостоятельно формировать необходимые компетенции работников под свои нужды.

Еще одним направлением адаптации явилось расширение мотивационных пакетов. Об этом сообщили 31% компаний. Чаще работодатели предлагают бесплатное обучение или возможность переквалификации, дистанционный формат работы, транспорт к месту работы и питания. Реже среди дополнительных преимуществ встречается медицинское страхование.

Таким образом, бизнес постепенно переходит от поиска готовых специалистов к развитию собственных кадров и созданию дополнительных условий, которые помогают конкурировать за работников на сложном рынке труда.

"Рынок постепенно переходит в фазу, когда компании не могут рассчитывать только на увеличение количества кандидатов. Поэтому они вынуждены пересматривать свои HR-стратегии: инвестировать в обучение, открывать вакансии для разных категорий работников и строить долгосрочные программы по содержанию персонала", - комментирует руководитель направления OLX Мария Абдуллина.

Бизнес расширяет круг кандидатов из-за кадрового дефицита

В условиях нехватки работников компании все чаще обращаются к инклюзивным подходам в найме и расширяют круг потенциальных кандидатов. В 2026 году 30% работодателей заявили, что трудоустраивают людей постарше (более 60 лет), 26% – людей с инвалидностью, а 19% – кандидатов со статусом участника боевых действий.

По данным аналитики OLX Работа, на платформе также растет количество вакансий, в которых работодатели открыты для привлечения представителей этих категорий. Это свидетельствует о постепенном изменении подходов к формированию команд, и в дальнейшем эта тенденция может только усиливаться.

Результаты исследования показывают, что дефицит кадров для украинского бизнеса уже перестает быть временной проблемой и превращается в долгосрочный фактор работы рынка труда. Компании адаптируются к новым условиям: пересматривают уровень заработных плат, инвестируют в обучение и развитие персонала, а также открывают возможности для групп кандидатов, которые раньше были менее представлены среди работников.

Именно способность бизнеса изменять подходы к найму, быть гибким и создавать новые условия для привлечения специалистов станет одним из ключевых факторов конкуренции за таланты.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял постановление, изменяющее подход к формированию государственного заказа в сфере образования. Теперь его объемы будут определяться на основе долгосрочного прогноза потребностей рынка труда, разработанного с помощью экономического моделирования.