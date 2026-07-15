Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

+0,21

EUR

51,20

+0,14

Наличный курс:

USD

44,76

44,64

EUR

51,36

51,20

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В США выпустят золотую монету номиналом $1 с портретом Дональда Трампа

монета Трампа
Так выглядит монета Трампа/Фото: x.com/SecScottBessent

В Соединенных Штатах выпустят лимитированную золотую монету с изображением президента Дональда Трампа в честь 250-летия США, несмотря на действующий запрет на использование портретов живых политиков на государственных деньгах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в Х.

"По случаю празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету номиналом $1, чтобы почтить бессмертное наследие свободы и длительный символ патриотизма. Изображая президента Трампа, она прославляет силу американских ценностей и обещание нации, посвященного сохранению свободы для всех", - объяснил Бессент.

На эскизе монеты размещен портрет Трампа, надписи Liberty 1776-2026 ("Свобода 1776-2026"), а также In God we trust ("Верим в Бога").

Законодательный запрет

При этом закон в Соединенных Штатах запрещает размещать действующего президента на валюте. Однако в этом случае речь идет о коллекционной монете, которую Минфин может выпускать по своему усмотрению.

Это будет только вторая монета США с живым президентом – первая, посвященная Джорджу Вашингтону и Калвину Кулиджу, выпущенная в 1926 году, оказалась непопулярной и большинство экземпляров переплавили.  

Ранее чиновники администрации президента США Дональда Трампа настаивали, чтобы американское Бюро гравировки и   печати разработало банкноту номиналом 250 долларов с портретом американского президента.

Автор:
Татьяна Ковальчук