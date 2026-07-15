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В США выпустят золотую монету номиналом $1 с портретом Дональда Трампа
В Соединенных Штатах выпустят лимитированную золотую монету с изображением президента Дональда Трампа в честь 250-летия США, несмотря на действующий запрет на использование портретов живых политиков на государственных деньгах.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в Х.
"По случаю празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету номиналом $1, чтобы почтить бессмертное наследие свободы и длительный символ патриотизма. Изображая президента Трампа, она прославляет силу американских ценностей и обещание нации, посвященного сохранению свободы для всех", - объяснил Бессент.
На эскизе монеты размещен портрет Трампа, надписи Liberty 1776-2026 ("Свобода 1776-2026"), а также In God we trust ("Верим в Бога").
Законодательный запрет
При этом закон в Соединенных Штатах запрещает размещать действующего президента на валюте. Однако в этом случае речь идет о коллекционной монете, которую Минфин может выпускать по своему усмотрению.
Это будет только вторая монета США с живым президентом – первая, посвященная Джорджу Вашингтону и Калвину Кулиджу, выпущенная в 1926 году, оказалась непопулярной и большинство экземпляров переплавили.
Ранее чиновники администрации президента США Дональда Трампа настаивали, чтобы американское Бюро гравировки и печати разработало банкноту номиналом 250 долларов с портретом американского президента.