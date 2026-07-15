В США выпустят золотую монету номиналом $1 с портретом Дональда Трампа

В Соединенных Штатах выпустят лимитированную золотую монету с изображением президента Дональда Трампа в честь 250-летия США, несмотря на действующий запрет на использование портретов живых политиков на государственных деньгах.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр финансов Скотт Бессент в Х.

"По случаю празднования 250-летия независимости Соединенных Штатов Монетный двор США начнет чеканить новую золотую монету номиналом $1, чтобы почтить бессмертное наследие свободы и длительный символ патриотизма. Изображая президента Трампа, она прославляет силу американских ценностей и обещание нации, посвященного сохранению свободы для всех", - объяснил Бессент.

На эскизе монеты размещен портрет Трампа, надписи Liberty 1776-2026 ("Свобода 1776-2026"), а также In God we trust ("Верим в Бога").

Законодательный запрет

При этом закон в Соединенных Штатах запрещает размещать действующего президента на валюте. Однако в этом случае речь идет о коллекционной монете, которую Минфин может выпускать по своему усмотрению.

Это будет только вторая монета США с живым президентом – первая, посвященная Джорджу Вашингтону и Калвину Кулиджу, выпущенная в 1926 году, оказалась непопулярной и большинство экземпляров переплавили.

Ранее чиновники администрации президента США Дональда Трампа настаивали, чтобы американское Бюро гравировки и печати разработало банкноту номиналом 250 долларов с портретом американского президента.