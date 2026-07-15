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Правительство одобрило Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года: детали
15 июля Кабмин одобрил "Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям по защите финансовых интересов Украины и Европейского Союза на период до 2028 года". Инициатива объединяет украинские и европейские инструменты финансового мониторинга.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
Принятие этого документа является частью выполнения обязательных условий для обретения Украиной членства в ЕС и обеспечения прозрачного распределения международной помощи.
Документ устанавливает правила работы государственных органов для предотвращения и расследования нарушений в следующих областях:
- мошенничество и коррупция;
- конфликт интересов;
- двойное финансирование проектов;
- любая другая деятельность, наносящая ущерб бюджетам Украины и ЕС.
Реализация плана мероприятий на 2026-2028 годы предполагает создание системы контроля европейских стандартов. Главными результатами внедрения должны стать:
- построение инфраструктуры для быстрого обнаружения финансовых схем;
- открытый доступ общественности к отчетам о борьбе со злоупотреблениями;
- создание инструментов безопасности и юридической поддержки для разоблачителей коррупции.
Обновленные механизмы направлены на то, чтобы обеспечить целевое использование денег, выделенных на развитие и послевоенное восстановление Украины.
Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уменьшение общего количества случаев банковского мошенничества, однако "средний чек" одной незаконной сделки существенно вырос.