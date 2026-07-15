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Правительство одобрило Национальную стратегию противодействия мошенничеству до 2028 года: детали

Кабмин
Правительство утвердило стратегию противодействия мошенничеству / Википедия

15 июля Кабмин одобрил "Национальную стратегию противодействия мошенничеству и другим нарушениям по защите финансовых интересов Украины и Европейского Союза на период до 2028 года". Инициатива объединяет украинские и европейские инструменты финансового мониторинга.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Принятие этого документа является частью выполнения обязательных условий для обретения Украиной членства в ЕС и обеспечения прозрачного распределения международной помощи.

Документ устанавливает правила работы государственных органов для предотвращения и расследования нарушений в следующих областях:

  • мошенничество и коррупция;
  • конфликт интересов;
  • двойное финансирование проектов;
  • любая другая деятельность, наносящая ущерб бюджетам Украины и ЕС.

Реализация плана мероприятий на 2026-2028 годы предполагает создание системы контроля европейских стандартов. Главными результатами внедрения должны стать:

  • построение инфраструктуры для быстрого обнаружения финансовых схем;
  • открытый доступ общественности к отчетам о борьбе со злоупотреблениями;
  • создание инструментов безопасности и юридической поддержки для разоблачителей коррупции.

Обновленные механизмы направлены на то, чтобы обеспечить целевое использование денег, выделенных на развитие и послевоенное восстановление Украины.

Ранее сообщалось, что в Украине зафиксировано уменьшение общего количества случаев банковского мошенничества, однако "средний чек" одной незаконной сделки существенно вырос.  

Автор:
Татьяна Ковальчук