Уряд схвалив Національну стратегію протидії шахрайству до 2028 року: деталі

15 липня Кабмін схвалив "Національну стратегію протидії шахрайству та іншим порушенням для захисту фінансових інтересів України та Європейського Союзу на період до 2028 року". Ініціатива поєднує українські та європейські інструменти фінансового моніторингу.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Ухвалення цього документа є частиною виконання обов'язкових умов для набуття Україною членства в ЄС та забезпечення прозорого розподілу міжнародної допомоги.

Документ встановлює правила роботи державних органів для запобігання та розслідування порушень у таких сферах:

шахрайство та корупція;

конфлікт інтересів;

подвійне фінансування проєктів;

будь-яка інша діяльність, що завдає збитків бюджетам України та ЄС.

Реалізація плану заходів на 2026–2028 роки передбачає створення системи контролю за європейськими стандартами. Головними результатами впровадження мають стати:

побудова інфраструктури для швидкого виявлення фінансових схем;

відкритий доступ громадськості до звітів про боротьбу зі зловживаннями;

створення інструментів безпеки та юридичної підтримки для викривачів корупції.

Оновлені механізми спрямовані на те, щоб забезпечити цільове використання грошей, виділених на розвиток та повоєнне відновлення України.

Раніше повідомлялося, що в Україні зафіксовано зменшення загальної кількості випадків банківського шахрайства, проте "середній чек" однієї незаконної операції суттєво зріс.