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Регулятор фондового ринку попередив про нові шахрайські інвестиційні проєкти

інвестиції
НКЦПФР застерігає інвесторів про нові шахрайські проєкти / Depositphotos

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще два кейси.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКЦПФР.

Зазначається, що регулятор продовжує працювати над захистом інвесторів та систематично інформує суспільство про фінансові проєкти з потенційними ризиками.

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додали два кейси, що мають ознаки недобросовісного залучення коштів інвесторів і не мають дозволу працювати на українських ринках капіталу:

  • LambdaTrade - видає себе за інвестиційну платформу для українців, сайт має українську версію і на ньому може зареєструватися будь-хто з України;
  • Sevlushfoods - проєкт пропонує купити токени під назвою AGTI та обіцяє гарантований і дуже високий відсоток дохідності..

В НКЦПФР нагадали, що якщо проєкт обіцяє гарантований високий дохід, закликає інвестувати "просто зараз" або працює без необхідних дозволів — це серйозний привід насторожитися.

Наразі список містить 470 проєкти. Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проєкту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

  • великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%); 
  • відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій); 
  • агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо); 
  • відсутність фізичного офісу; 
  • відсутня акредитація інвестора; 
  • підозрілі або неперевірені біографії менеджерів; 
  • відсутність підписаних документів; 
  • настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих; 
  • приховування права власності.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

Нещодавно НКЦПФР поповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще двома платформами. 

Також до регулятора надходить безліч скарг на Тараса Войтенка та пов’язану з ним структуру ПАТ "Войтенко-Інвест Проджект". За інформацією заявників, він представляється ліцензованим трейдером, бере гроші в людей, але не повертає їх.

Автор:
Світлана Манько
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