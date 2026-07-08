Регулятор фондового ринку попередив про нові шахрайські інвестиційні проєкти

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) включила до списку сумнівних інвестиційних проєктів ще два кейси.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу НКЦПФР.

Зазначається, що регулятор продовжує працювати над захистом інвесторів та систематично інформує суспільство про фінансові проєкти з потенційними ризиками.

Так, до списку сумнівних інвестиційних проєктів додали два кейси, що мають ознаки недобросовісного залучення коштів інвесторів і не мають дозволу працювати на українських ринках капіталу:

LambdaTrade - видає себе за інвестиційну платформу для українців, сайт має українську версію і на ньому може зареєструватися будь-хто з України;

- видає себе за інвестиційну платформу для українців, сайт має українську версію і на ньому може зареєструватися будь-хто з України; Sevlushfoods - проєкт пропонує купити токени під назвою AGTI та обіцяє гарантований і дуже високий відсоток дохідності..

В НКЦПФР нагадали, що якщо проєкт обіцяє гарантований високий дохід, закликає інвестувати "просто зараз" або працює без необхідних дозволів — це серйозний привід насторожитися.

Наразі список містить 470 проєкти. Повний список проєктів наведений на офіційній вебсторінці НКЦПФР у розділі "Захист прав інвесторів". У разі відсутності інформації про певний сумнівний проєкт у зазначеному розділі, потенційні інвестори можуть самостійно проаналізувати його на предмет сумнівності, або звернутися з відповідним запитом до регулятора.

На що звернути увагу інвесторам

За інформацією НКЦПФР, найпоширенішими ознаками сумнівності проєкту, які повинні насторожити інвесторів, є наступні:

великий відсоток гарантованої дохідності (деякі проєкти пропонують дохідність у 100%);

відсутність відповідних дозволів, реєстрації в країні залучення інвестицій та ліцензій (проєкт не має жодних офіційних регуляторних дозволів і ліцензій в країні, де вона залучає гроші. При цьому, інвестору пред’являють "ліцензії" закордонних сумнівних організацій);

агресивний маркетинг (сюди входить масштабна, яскрава, багатообіцяюча реклама, велика кількість позитивних відгуків на сайті компанії, рекомендації відомих блогерів, тощо);

відсутність фізичного офісу;

відсутня акредитація інвестора;

підозрілі або неперевірені біографії менеджерів;

відсутність підписаних документів;

настійлива пропозиція залучати друзів родичів, знайомих;

приховування права власності.

Що таке scam-проєкт?

Scam – так називають проекти, які втрачають довіру користувачів та закриваються, не виконавши зобов'язання перед інвесторами. У бізнесі це поняття асоціюється з компаніями, які порушують умови співробітництва.

Нещодавно НКЦПФР поповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще двома платформами.

Також до регулятора надходить безліч скарг на Тараса Войтенка та пов’язану з ним структуру ПАТ "Войтенко-Інвест Проджект". За інформацією заявників, він представляється ліцензованим трейдером, бере гроші в людей, але не повертає їх.