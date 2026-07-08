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Регулятор фондового рынка предупредил о новых мошеннических инвестиционных проектах

инвестиции
НКЦБФР предостерегает инвесторов о новых мошеннических проектах / Depositphotos

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) включила в список сомнительных инвестиционных проектов еще два кейса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу НКЦБФР.

Регулятор продолжает работать над защитой инвесторов и систематически информирует общество о финансовых проектах с потенциальными рисками.

Так, в список сомнительных инвестиционных проектов добавили два кейса, имеющие признаки недобросовестного привлечения средств инвесторов и не имеющие разрешения работать на украинских рынках капитала:

  • LambdaTrade – выдает себя за инвестиционную платформу для украинцев, сайт имеет украинскую версию и на нем может зарегистрироваться любой из Украины;
  • Sevlushfoods - проект предлагает купить токены под названием AGTI и обещает гарантированный и очень высокий процент доходности.

В НКЦБФР напомнили, что если проект обещает гарантированный высокий доход, призывает инвестировать "прямо сейчас" или работает без необходимых разрешений – это серьезный повод насторожиться.

В настоящее время список содержит 470 проектов. Полный список проектов приведен на официальном вебсайте НКЦБФР в разделе " Защита прав инвесторов ". В случае отсутствия информации об определенном сомнительном проекте в указанном разделе потенциальные инвесторы могут самостоятельно проанализировать его на предмет сомнительности или обратиться с соответствующим запросом к регулятору.

На что обратить внимание инвесторам

По информации НКЦБФР, наиболее распространенными признаками сомнительности проекта, которые должны насторожить инвесторов, являются:

  • большой процент гарантированной доходности (некоторые проекты предлагают доходность в 100%);
  • отсутствие соответствующих разрешений, регистрации в стране привлечения инвестиций и лицензий (проект не имеет никаких официальных регуляторных разрешений и лицензий в стране, где она привлекает деньги. При этом инвестору предъявляют "лицензии" зарубежных сомнительных организаций);
  • агрессивный маркетинг (сюда входит масштабная, яркая, многообещающая реклама, большое количество положительных отзывов на сайте компании, рекомендации известных блоггеров и т.п.);
  • отсутствие физического кабинета;
  • отсутствует аккредитация инвестора;
  • подозрительные или непроверенные биографии менеджеров;
  • отсутствие подписанных документов;
  • настойчивое предложение привлекать друзей родственников, знакомых;
  • сокрытие права собственности.

Что такое scam-проект?

Scam – так называют проекты, которые теряют доверие пользователей и закрываются, не выполнив обязательств перед инвесторами. В бизнесе это понятие ассоциируется с компаниями, нарушающими условия сотрудничества.

Недавно НКЦБФР пополнила перечень сомнительных инвестиционных проектов еще двумя платформами.

Также в регулятор поступает множество жалоб на Тараса Войтенко и связанную с ним структуру ПАО "Войтенко-Инвест Проджект". По информации заявителей, он представляется лицензированным трейдером, берет деньги у людей, но не возвращает их.

Автор:
Светлана Манько
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