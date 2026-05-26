Регулятор фондового рынка предупредил о мошеннике с сомнительной лицензией: берет деньги у людей, но не возвращает их

В Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку поступает множество жалоб на Тараса Войтенко и связанную с ним структуру ПАО "Войтенко-Инвест Проджект". По информации заявителей, он представляется лицензированным трейдером, берет деньги у людей, но не возвращает их.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба НКЦБФР.

Мошенник с сомнительной лицензией

Регулятор отмечает, что в Telegram-каналах Войтенко также демонстрирует документы, похожие на лицензии НКЦБФР, и распространяет поддельные фото якобы с главой НКЦБФР Алексеем Семенюком и министром финансов Сергеем Марченко.

"Комиссия официально заявляет: никаких встреч не было, а фото поддельные. Также ни сам Войтенко, ни связанные с ним структуры не имеют лицензий НКЦБФР и не имеют права предоставлять инвестиционные или финансовые услуги в Украине", - говорится в сообщении.

НКЦБФР советует внимательно проверять информацию о наличии лицензий и разрешений перед передачей средств или инвестированием.

Напомним, недавно НКЦБФР пополнила перечень сомнительных инвестиционных проектов еще двумя платформами. Основными признаками рисковых проектов является отсутствие лицензий, сокрытие финансовой отчетности и обещания сверхприбылей.