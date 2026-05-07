Регулятор фондового рынка разоблачил 468 финкомпаний с признаками мошенничества: как их распознать

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку пополнила список сомнительных инвестиционных проектов еще двумя платформами. Основными признаками рисковых проектов является отсутствие лицензий, сокрытие финансовой отчетности и обещания сверхприбылей.

Как пишет Delo.ua , об этом сообщили в НКЦБФР.

В список сомнительных инвестиционных проектов вошли еще две платформы:

"Cronika" ,

"Trading Time" .

Компания "Cronika" маскируется под инвестиционную платформу или брокера нового поколения. Она заявляет о предоставлении доступа ко многим финансовым инструментам – акциям, индексам, сырью. Акцентирует на инновационности и уникальных аналитических инструментах.

Платформа не дает никаких документальных подтверждений официальной регистрации. На сайте также отсутствует статистика выплат и подробные условия торговли, а информация о деятельности брокера представлена поверхностно.

А вот платформа Trading Time позиционирует себя как компанию для автоматизированного трейдинга. Она предлагает услуги торговых ботов, якобы использующих алгоритмы для заработка на рынках криптовалют, форекс или акций.

На сайте Trading Time отсутствует информация о стоимости тарифов, деталях работы платформы и подтверждении заявлений о надежности и опыте разработчиков. В Telegram-сообществе заметны признаки искусственного накручивания активности, а пользователи в отзывах жалуются на возможное мошенничество и сомнительные предложения по раскрутке счетов.

В НКЦБФР отмечают, что по состоянию на сегодняшний день в списке уже насчитывается 468 проектов, имеющих признаки возможного мошенничества или нарушения законодательства на рынке финансовых услуг. К этому перечню добавляют компании, имеющие хотя бы один признак недобросовестной работы. Полный перечень ненадежных платформ можно посмотреть по ссылке .

Комиссия определяет 150 обществ с ограниченной или дополнительной ответственностью по предоставлению финансовых услуг. Полный список зарегистрированных компаний доступен по ссылке .

Какие признаки потенциально мошеннических платформ

Среди главных признаков рисковых проектов называют следующие факторы:

Большой процент гарантированной доходности. Отсутствие соответствующих разрешений и лицензий. Агрессивный маркетинг. Отсутствие физического офиса на территории Украины. Отсутствие информации о юридическом лице, зарегистрированном в Украине. Отсутствует проверка лица, осуществляющего инвестиции. Закрытость или отсутствие информации о фактических руководителях проекта. Отсутствие подписанных документов в соответствии с требованиями законодательства Украины. Упорные предложения привлекать к проекту новых пользователей. Сокрытие права собственности. Привлечение средств, виртуальных активов, других платежных средств инвесторов за обучение инвестированию. Отсутствие четких предупреждений о рисках, в частности, о возможности потери инвестированных средств. Использование на сайте ссылок и/или указания информации о наличии разрешительных документов Комиссии, государственных регуляторов и организованных товарных рынков иностранных государств.

В НКЦБФР подчеркивают, что подобные проекты часто не сообщают инвесторам о возможной потере средств и могут работать вне украинского законодательства.

Исключение компании из перечня возможно по решению суда или в случае получения лицензии на проведение профессиональной деятельности на рынках капитала.

Куда обращаться в случае подозрения на мошенничество

В случае обнаружения подозрительных платформ или мошеннических схем граждан призывают обращаться к специалистам НКЦБФР. В Комиссии подчеркивают, что ваше обращение помогает быстрее обнаруживать финансовые ловушки и предупреждать других инвесторов о рисках.

Напомним, что в течение 2025 года в Украине зафиксировали 256 тысяч мошеннических операций с платежными карточками, из-за которых клиенты понесли финансовые потери.

Это на 5%, или на 13,3 тысяч случаев, меньше по сравнению с 2024 годом, свидетельствуют проанализированные данные.