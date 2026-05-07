Регулятор фондового ринку викрив 468 фінкомпаній з ознаками шахрайства: як їх розпізнати

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку поповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще двома платформами. Основними ознаками ризикових проєктів є відсутність ліцензій, приховування фінансової звітності та обіцянки надприбутків.

Як пише Delo.ua, про це повідомили у НКЦПФР.

До списку сумнівних інвестиційних проєктів увійшло ще дві платформи :

"Cronika" ,

"Trading Time" .

Компанія "Cronika" маскується під інвестиційну платформу або брокера нового покоління. Вона заявляє про надання доступу до багатьох фінансових інструментів – акції, індекси, сировина. Акцентує на “інноваційності” та “унікальних аналітичних інструментах”.

Платформа не надає жодних документальних підтверджень офіційної реєстрації. На сайті також відсутні статистика виплат і детальні умови торгівлі, а інформація про діяльність брокера подана поверхово.

А от платформа "Trading Time" позиціонує себе як компанію для автоматизованого трейдингу. Вона пропонує послуги торгових ботів, які нібито використовують алгоритми для заробітку на ринках криптовалют, форекс або акцій.

На сайті Trading Time відсутня інформація про вартість тарифів, деталі роботи платформи та підтвердження заяв про надійність і досвід розробників. У Telegram-спільноті помітні ознаки штучного накручування активності, а користувачі у відгуках скаржаться на можливе шахрайство та сумнівні пропозиції щодо «розкрутки» рахунків.

У НКЦПФР зазначають, що станом на сьогодні у списку вже налічується 468 проєктів, які мають ознаки можливого шахрайства або порушення законодавства на ринку фінансових послуг. До цього переліку додають компанії, які мають хоча б одну ознаку недобросовісної роботи. Повний перелік ненадійних платформ можна подивитись за посиланням.

Натомість Комісія визначає 150 товариств з обмеженою або додатковою відповідальністю з надання фінансових послуг. Повний перелік зареєстрованих компаній доступний за посиланням.

Які ознаки потенційно шахрайських платформ

Серед головних ознак ризикових проєктів називають такі фактори:

Великий відсоток гарантованої дохідності. Відсутність відповідних дозволів та ліцензій. Агресивний маркетинг. Відсутність фізичного офісу на території України. Відсутність інформації про юридичну особу, зареєстровану в Україні. Відсутня перевірка особи, яка здійснює інвестиції. Закритість або відсутність інформації про фактичних керівників проєкту. Відсутність підписаних документів відповідно до вимог законодавства України. Наполегливі пропозиції залучати до проєкту нових користувачів. Приховування права власності. Залучення коштів, віртуальних активів, інших платіжних засобів інвесторів за навчання інвестування. Відсутність чітких попереджень про ризики, зокрема про можливість втрати інвестованих коштів. Використання на сайті посилань та/або зазначення інформації щодо наявності дозвільних документів Комісії, державних регуляторів ринків та організованих товарних ринків іноземних держав.

У НКЦПФР наголошують, що подібні проєкти часто не повідомляють інвесторів про можливу втрату коштів і можуть працювати поза межами українського законодавства.

Виключення компанії з переліку можливе за рішенням суду або у разі отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на ринках капіталу.

Куди звертатись у разі підозри на шахрайство

У разі виявлення підозрілих платформ або шахрайських схем громадян закликають звертатися до фахівців НКЦПФР. У Комісії підкреслюють, що ваше звернення допомагає швидше виявляти фінансові пастки та попереджати інших інвесторів про ризики.

Нагадаємо, що упродовж 2025 року в Україні зафіксували 256 тисяч шахрайських операцій із платіжними картками, через які клієнти зазнали фінансових втрат.

Це на 5%, або на 13,3 тисячі випадків, менше порівняно з 2024 роком, свідчать проаналізовані дані.