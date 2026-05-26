Регулятор фондового ринку попередив про шахрая з сумнівною ліцензією: бере гроші в людей, але не повертає їх

До Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку надходить безліч скарг на Тараса Войтенка та пов’язану з ним структуру ПАТ "Войтенко-Інвест Проджект". За інформацією заявників, він представляється ліцензованим трейдером, бере гроші в людей, але не повертає їх.

Шахрай з сумнівною ліцензією

Регулятор зауважує, що у Telegram-каналах Войтенко також демонструє документи, схожі на ліцензії НКЦПФР, та поширює підроблені фото нібито з головою НКЦПФР Олексієм Семенюком і міністром фінансів Сергієм Марченком.

"Комісія офіційно заявляє: жодних зустрічей не було, а фото є підробленими. Також ні сам Войтенко, ні пов’язані з ним структури не мають ліцензій НКЦПФР і не мають права надавати інвестиційні чи фінансові послуги в Україні", - йдеться у повідомленні.

НКЦПФР радить уважно перевіряти інформацію про наявність ліцензій та дозволів перед передачею коштів або інвестуванням.

Нагадаємо, нещодавно НКЦПФР поповнила перелік сумнівних інвестиційних проєктів ще двома платформами. Основними ознаками ризикових проєктів є відсутність ліцензій, приховування фінансової звітності та обіцянки надприбутків.