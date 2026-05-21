В Україні зріс "середній чек" фінансових шахраїв

Шахрайство
В Україні зріс "середній чек" фінансових шахраїв / Depositphotos

В Україні зафіксовано зменшення загальної кількості випадків банківського шахрайства, проте "середній чек" однієї незаконної операції суттєво зріс. Минулого року середня сума збитків від дій аферистів перевищила 5,5 тисячі гривень.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву головної експертки Управління зв'язків з громадськістю та фінансової обізнаності НБУ Тетяни Машлаковської в ефірі Українського радіо.

"Кількість випадків шахрайства зменшилася, і це гарна тенденція, але суми дійсно збільшилися. Тобто збільшилася середня сума незаконної операції. У 2024 році ця сума становила трохи більш як 4 тис. грн, а вже за минулий рік вона склала понад 5,5 тис. грн", — зазначила представниця регулятора.

Чому в зоні ризику опинилася молодь

За даними Нацбанку, найвразливішою категорією до дій зловмисників наразі є молоді люди. Попри високі цифрові навички та вміння користуватися гаджетами, рівень фінансової обізнаності цієї аудиторії залишається недостатнім, через що вони втрачають пильність частіше за людей старшого віку.

Шахраї активно залучають жертв через нові схеми:

  • Фіктивні підробітки: пропозиції легкого заробітку в інтернеті або інвестування у сумнівні проєкти;
  • Модернізовані фінансові піраміди: схеми, де для отримання виплати просять приводити друзів та знайомих;
  • Психологічні маніпуляції: аферисти навмисно дають людині змогу спочатку "випробувати" проєкт малою сумою і навіть виплачують перший фейковий прибуток. Коли у жертви з'являється довіра і вона вкладає значний капітал, організатори схеми зникають із грошима.

У Нацбанку наголошують, що за будь-яких підозрілих дзвінків чи повідомлень про блокування рахунків, надання матеріальної допомоги або виплат, громадянам необхідно одразу припиняти спілкування та самостійно перевіряти інформацію виключно через офіційні ресурси банків чи відомств.

Нагадаємо, українці втратили 1,4 млрд грн через шахрайство з картками у 2025 році. Загалом за минулий рік в країні зафіксували 256 тисяч шахрайських операцій із платіжними інструментами, за якими клієнти зазнали збитків, що на 5% або на 13,3 тисячі операцій менше порівняно з попередніми показниками 2024 року.

Автор:
Максим Кольц