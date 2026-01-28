Запланована подія 2

66% українців стикалися з кібершахраями — опитування Viber

66% українців стикалися з кібершахраями / Freepik

Понад 90% українців так чи інакше мали справу з кібершахрайством у 2025 році. 66% респондентів натрапляли на зловмисників особисто, ще 27% — чули про подібні випадки від свого оточення. Лише 7% опитаних заявили, що не стикалися з шахраями і не чули про такі інциденти.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на опитування Rakuten Viber, в якому взяли участь понад 35 тисяч користувачів.

У порівнянні з попереднім роком частка тих, хто особисто зіштовхувався з шахрайством, зросла — з 62% у 2025 році до 66% у 2026-му. Водночас зменшилася кількість людей, які взагалі не цікавляться цією темою.

Опитування також засвідчило зростання обізнаності українців у сфері кібербезпеки. Понад половина респондентів (52%) зазначили, що активно намагаються дізнаватися більше про захист в інтернеті — на початку 2025 року так відповідали лише 39% опитаних. Частка українців, які не цікавляться питанням кібербезпеки, за рік скоротилася з 28% до 17%.

Найпоширенішими шахрайськими схемами у 2025 році залишалися фейкові онлайн-магазини та псевдопродавці на маркетплейсах. У зв’язку з цим Rakuten Viber також запитав українців, що саме їх турбує під час онлайн-шопінгу.

Найбільше респондентів хвилює невідповідність товару очікуванням — таку відповідь обрали 57% опитаних. Ще 5–6% побоюються, що магазин може виявитися фейковим або що товар не буде доставлено. Водночас 19% українців зазначили, що взагалі не здійснюють покупок онлайн.

Щоб допомогти користувачам і бізнесу захиститися від шахрайства, Rakuten Viber нагадує про ключові інструменти безпеки: ідентифікацію дзвінків від невідомих номерів, запити на повідомлення від незнайомців, верифікацію бізнес-акаунтів за допомогою блакитної галочки, а також використання захищених повідомлень SecurePlus і одноразових паролів для підтвердження дій.

Додамо, за 8 місяців 2025 року було відкрито понад 35 тисяч кримінальних проваджень за ст. 190 ККУ "Шахрайство". В середньому, 4,5 тисячі справ щодо шахрайства відкривають в Україні щомісяця. До суду доходить 21% справ. Наразі найбільше проваджень відкрито у Києві, на Дніпропетровщині та Харківщині. 

Автор:
Тетяна Гойденко