66% украинцев сталкивались с кибермошенниками — опрос Viber

66% украинцев сталкивались с кибермошенниками / Freepik

Более 90% украинцев так или иначе имели дело с кибермошенничеством в 2025 году. 66% респондентов встречали злоумышленников лично, еще 27% — слышали о подобных случаях от своего окружения. Лишь 7% опрошенных заявили, что не сталкивались с мошенниками и не слышали о таких инцидентах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на опрос Rakuten Viber, в котором приняли участие более 35 тысяч пользователей.

По сравнению с предыдущим годом доля тех, кто лично сталкивался с мошенничеством, выросла — с 62% в 2025 году до 66% в 2026-м. В то же время уменьшилось количество людей, вообще не интересующихся этой темой.

Опрос также показал рост осведомленности украинцев в сфере кибербезопасности. Более половины респондентов (52%) отметили, что активно пытаются узнать больше о защите в интернете — в начале 2025 года так отвечали только 39% опрошенных. Доля украинцев, не интересующихся вопросом кибербезопасности, за год сократилась с 28 до 17%.

Наиболее распространенными мошенническими схемами в 2025 году оставались фейковые онлайн-магазины и псевдопродавцы на маркетплейсах. В этой связи Rakuten Viber также спросил украинцев, что именно их беспокоит во время онлайн-шопинга.

Больше респондентов волнует несоответствие товара ожиданиям — такой ответ избрали 57% опрошенных. Еще 5–6% опасаются, что магазин может оказаться фейковым или что товар не будет доставлен. В то же время 19% украинцев отметили, что вообще не совершают покупок онлайн.

Чтобы помочь пользователям и бизнесу защититься от мошенничества, Rakuten Viber напоминает о ключевых инструментах безопасности: идентификации вызовов от неизвестных номеров, запросах на сообщения от незнакомцев, верификации бизнес-аккаунтов с помощью голубой галочки, а также использования защищенных сообщений SecurePlus и одноразовых паролей.

Добавим, за 8 месяцев 2025 года было открыто более 35 тысяч уголовных производств по ст. 190 УКУ "Мошенничество". В среднем, 4,5 тысячи дел по мошенничеству открывают в Украине ежемесячно. До суда доходит 21% дел. На данный момент больше всего производств открыто в Киеве, на Днепропетровщине и Харьковщине.

